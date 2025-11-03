Fernando Diniz explica ausência de jogador na lista de relacionados do Vasco

Após a derrota do Vasco para o São Paulo por 2 a 0, o treinador Fernando Diniz comentou sobre a ausência constante do lateral-esquerdo Leandrinho, jovem destaque da Seleção Sub-20, na lista de relacionados da equipe. De forma detalhada, Diniz explicou a decisão:

— Na realidade tem muitas coisas que você pode ir somando para escolher um jogador ou outro. O Victor é um jogador que quando foi utilizado para aquilo que ele podia corresponder, ele foi bem. Entrou em um jogo difícil contra o Fortaleza, jogou uma minutagem baixa e deu conta do recado num papel um pouco mais defensivo. O Leandrinho esteve na seleção, ficou muito tempo fora e voltou praticamente agora. Se você for ver o tempo de trabalho do Leandrinho comigo aqui é muito baixo. Ele estava fora, emprestado, e depois foi convocado para o mundial de juniores. Enquanto isso o Victor está treinando e como eu disse, é um jogador que tem características um pouco mais defensivas. Eu já usei o Puma por ali. E o Puma é um jogador que entrega algumas coisas no campo de ataque, ganha em altura, acho que ele foi muito bem sucedido quando entrou. E ele é um jogador importante para o elenco (o Victor Luis), na liderança, sempre puxa para cima. Então somando todas essas coisas e detalhando naquilo que eu concebo o Victor Luis é um jogador que tem que estar no banco. O Leandrinho é um jogador de projeção. Nada impede que ele agora, daqui a pouco ou na semana que vem seja titular do Vasco. Tem muita força física, vai ter que ter as oportunidades dele no Vasco, mas é um jogador que acho que tem tudo para virar um grande jogador. No momento, acho que o melhor para o Vasco são os jogadores que tenho trazido para o banco.

Leandrinho em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Leandrinho, que retornou ao Vasco em julho após empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, atuou apenas na partida contra o Independiente Del Valle, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, foi relacionado em outras três ocasiões pelo Brasileirão, mas não entrou em campo. Pelo Vasco, soma 24 jogos, dois gols e uma assistência.

O Lance! apurou que o lateral-esquerdo tem recebido sondagens de clubes interessados e pode ser negociado ao final da temporada, caso haja proposta que agrade ao clube e ao jogador.

