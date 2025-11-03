Kappa divulga primeiras imagens da camisa do Vasco da linha Kombat 2000
Uniforme será utilizado apenas na partida contra o Internacional, no dia 30 de novembro
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama será um dos clubes que vão participar de uma celebração global da Kappa que promete mexer com a nostalgia dos torcedores. A marca italiana apresentou as primeiras imagens da camisa comemorativa do Gigante da Colina inspirada na icônica linha Kombat 2000, em homenagem aos 25 anos de um dos modelos mais marcantes da história da empresa. A camisa não será comercializada nas lojas, reforçando seu caráter exclusivo e simbólico.
Ancelotti elogia Paulo Henrique e volta a convocar lateral do Vasco para a Seleção
Vasco
Botafogo x Vasco: CBF define arbitragem da Federação do Rio
Futebol Nacional
Sóbis reprova ida de jogador do Vasco para a Seleção Brasileira
Fora de Campo
➡️ Ancelotti elogia Paulo Henrique e volta a convocar lateral do Vasco para a Seleção
A ação reúne 18 clubes patrocinados pela Kappa ao redor do mundo, todos com camisas especiais que revisitam o design clássico que revolucionou o futebol no início dos anos 2000. O Vasco, único representante brasileiro na homenagem, usará o uniforme comemorativo em apenas uma partida oficial — o duelo contra o Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de novembro, em São Januário.
➡️ Fernando Diniz explica ausência de jogador na lista de relacionados do Vasco
Para apresentar o novo manto cruzmaltino, a marca contou com um nome de peso: o ex-atacante francês Djibril Cissé, que já vestiu camisas de clubes como Liverpool, Olympique de Marseille, Lazio e também da Seleção Francesa.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Entre os times que participarão da homenagem, além do Vasco, estão Aris FC (Grécia), Estoril Praia (Portugal), Huracán (Argentina), Deportivo La Coruña (Espanha), Vizela (Portugal), Aldovisi (Argentina), Nacional da Madeira (Portugal), Racing (Argentina), Empoli (Itália), Spezia (Itália), Genoa (Itália), Real Valladolid (Espanha), Red Star FC (França), Fiorentina (Itália), Nice (França), Athens Kallithea (Grécia) e Tigre (Argentina).
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias