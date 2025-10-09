Botafogo-SP dispensa jogador que agrediu Zeca, do Coritiba

O Botafogo-SP demitiu o zagueiro Edson, 34 anos, na tarde desta quinta-feira (9), quase uma semana depois de um episódio de agressão. Ele acertou um tapa no rosto do lateral-direito Zeca, do Coritiba.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Zagueiro é expulso após cotovelada e dá tapa em adversário na Série B.



Edson, do Botafogo-SP, acertou um tapa no rosto do lateral Zeca, do Coritiba, logo após ter sido expulso por dar uma cotovelada em Gustavo Coutinho.



📽️@ESPNBrasil pic.twitter.com/EXYP8fNjy4 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 4, 2025

A decisão aconteceu após uma reunião entre a diretoria e o defensor, na noite de quarta-feira (8), na sede do clube. O executivo de futebol do Pantera, Toninho Cecílio, foi quem avisou Edson da dispensa.

A informação foi dada inicialmente pela rádio CBN e confirmada pelo Lance!.

O episódio aconteceu durante a derrota do Botafogo-SP por 2 a 0 para o Coxa, pela 30ª rodada da Série B, na sexta-feira (3), no Couto Pereira. No fim do primeiro tempo, Edson foi expulso após acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho. O árbitro mostrou o cartão vermelho, o que gerou discussão e tumulto entre as equipes.

continua após a publicidade

Na sequência, o zagueiro do time paulista deu um tapa no rosto de Zeca. O árbitro Jonathan Pinheiro registrou na súmula que a expulsão se deu por atingir o pescoço de Coutinho com o braço, fora da disputa de bola e com uso de força excessiva, além da agressão a Zeca. Após a intervenção da arbitragem, a partida prosseguiu normalmente.

Após a partida, Zeca chamou Edson de "covarde" e negou as acusações dentro de campo. Já o capitão do Botafogo-SP alegou falas xenofóbicas e registrou Boletim de Ocorrência (B.O).

continua após a publicidade

Pelo episódio, o caso deve ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Agora dispensado, Edson foi contratado após não renovar com o Goiás e fez 26 partidas pelo Botafogo-SP nesta temporada. Criado e revelado pelo ABC, o atleta tem passagens por ABC, São Bernardo-SP, Fluminense, Bahia, Ponte Preta, Atlético-GO e Arábia Saudita.

Veja a manifestação de Edson, do Botafogo-SP

Confira o comunicado de Zeca, do Coritiba

"Em toda a minha carreira de atleta, jamais imaginei passar por algo assim. Fui agredido por esse covarde que vocês estão vendo no vídeo. Não revidei, agi como um atleta profissional deve agir. Mas deixo registrada aqui a minha indignação e espero que nenhum colega de profissão tenha que passar pelo que eu passe. Que a justiça seja feita – para refletir, aprender e melhorar, não apenas como profissional, mas também como ser humano.

Diante das declarações feitas pelo atleta Edson nas redes sociais, venho a público esclarecer que em nenhum momento proferi as palavras ou ofensas mencionadas por ele durante a partida entre Coritiba e Botafogo-SP. Repudio veementemente qualquer forma de preconceito, discriminação ou ataque pessoal. Diante da gravidade das acusações, o atleta Edson será responsável por provar tudo o que disse, pois trata-se de uma acusação infundada e que atinge minha honra e minha imagem profissional. Já estou tomando as medidas cabíveis para que os fatos sejam devidamente apurados".

Zeca se envolveu em polêmica recente com dirigente do Goiás

Zeca esteve recentemente envolvido em um episódio com Lucas Andrino, dirigente do Goiás. Em setembro, o diretor de futebol foi filmado fazendo ameaças ao lateral após uma confusão em partida da Série B entre Goiás e Coritiba.

Nas imagens, Andrino afirma que “iria estragar a carreira” de Zeca, em registro feito à beira do gramado. Depois do episódio, o dirigente pediu desculpas publicamente.