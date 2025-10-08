menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Atacantes desencantam, e Gustavo Coutinho assume artilharia do Coritiba na Série B

Coxa sofre com sistema ofensivo, mesmo com a liderança na Segundona

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 08/10/2025
08:01
Gustavo Coutinho Iury Castilho Coritiba Botafogo-SP gol comemoração
imagem cameraGustavo Coutinho e Iury Castilho marcaram na vitória do Coritiba contra o Botafogo-SP. Foto: JP Pacheco/Coritiba
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os atacantes do Coritiba desencantaram na vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, pela 30ª rodada da Série B, no Couto Pereira. Gustavo Coutinho e Iury Castilho marcaram, com o primeiro assumindo a artilharia alviverde na competição.

Gustavo Coutinho fez o primeiro, de cabeça, após cruzamento na medida de Iury Castilho. O centroavante não marcava desde 5 de setembro, diante da Ferroviária-SP, e passou em branco em quatro partidas.

Com o tento, o atacante chegou a cinco gols em 30 jogos na Segundona e igualou o meia Josué. Na temporada, ele tem seis gols e duas assistências em 33 partidas.

- Torcedor vive o momento, torce pelo que está acontecendo dentro de campo. Errei dois, três lances seguidos, no jogo contra o Criciúma e aí eles tinham que pegar em alguém e acabou me pegando pra Cristo. Ninguém vive um momento ruim para sempre e ninguém vive um momento bom para sempre - afirmou, na zona mista.

Já Iury Castilho fechou o triunfo contra a Pantera ao desviar o chute de Bruno Melo e enganar o goleiro. Ele tinha o mesmo jejum do colega e também fazia um mês que não balançava as redes.

O atacante agora tem três gols e duas assistências em 19 jogos pelo Coxa. Iury Castilho chegou ao Alto da Glória na janela do Mundial de Clubes, em junho, vindo do Mirassol.

- As coisas acontecem, o tempo passa. Eu fui feliz em fazer o gol, mais feliz ainda pelo meu companheiro Iury (Castilho) que pôde dar assistência e fazer gol também - completou Gustavo Coutinho.

Na Série B, o Coritiba tem 32 gols marcados em 31 confrontos, média pouco superior a um gol por jogo. O time alviverde tem apenas o 13º melhor ataque entre os 20 participantes. Por outro lado, a defesa disparadamente a menos vazada, com 19 gols sofridos.

Gustavo Coutinho Coritiba Botafogo-SP gol comemoração
Gustavo Coutinho comemora gol em Coritiba 2x0 Botafogo-SP, pela Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Josué e Gustavo Coutinho lideram artilharia do Coritiba na Série B

5 gols: Gustavo Coutinho e Josué

3 gols: Lucas Ronier

2 gols: Bruno Melo, Alex Silva, Sebástian Gómez, Iury Castilho e Dellatorre

1 gol: Jacy, Maicon, Vini Paulista, Carlos de Pena, Nicolas Careca e Rodrigo Rodrigues

Coritiba na Série B

Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve a liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.

  • Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
  • Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
  • Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira

