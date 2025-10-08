Atacantes desencantam, e Gustavo Coutinho assume artilharia do Coritiba na Série B
Coxa sofre com sistema ofensivo, mesmo com a liderança na Segundona
Os atacantes do Coritiba desencantaram na vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, pela 30ª rodada da Série B, no Couto Pereira. Gustavo Coutinho e Iury Castilho marcaram, com o primeiro assumindo a artilharia alviverde na competição.
Gustavo Coutinho fez o primeiro, de cabeça, após cruzamento na medida de Iury Castilho. O centroavante não marcava desde 5 de setembro, diante da Ferroviária-SP, e passou em branco em quatro partidas.
Com o tento, o atacante chegou a cinco gols em 30 jogos na Segundona e igualou o meia Josué. Na temporada, ele tem seis gols e duas assistências em 33 partidas.
- Torcedor vive o momento, torce pelo que está acontecendo dentro de campo. Errei dois, três lances seguidos, no jogo contra o Criciúma e aí eles tinham que pegar em alguém e acabou me pegando pra Cristo. Ninguém vive um momento ruim para sempre e ninguém vive um momento bom para sempre - afirmou, na zona mista.
Já Iury Castilho fechou o triunfo contra a Pantera ao desviar o chute de Bruno Melo e enganar o goleiro. Ele tinha o mesmo jejum do colega e também fazia um mês que não balançava as redes.
O atacante agora tem três gols e duas assistências em 19 jogos pelo Coxa. Iury Castilho chegou ao Alto da Glória na janela do Mundial de Clubes, em junho, vindo do Mirassol.
- As coisas acontecem, o tempo passa. Eu fui feliz em fazer o gol, mais feliz ainda pelo meu companheiro Iury (Castilho) que pôde dar assistência e fazer gol também - completou Gustavo Coutinho.
Na Série B, o Coritiba tem 32 gols marcados em 31 confrontos, média pouco superior a um gol por jogo. O time alviverde tem apenas o 13º melhor ataque entre os 20 participantes. Por outro lado, a defesa disparadamente a menos vazada, com 19 gols sofridos.
Josué e Gustavo Coutinho lideram artilharia do Coritiba na Série B
5 gols: Gustavo Coutinho e Josué
3 gols: Lucas Ronier
2 gols: Bruno Melo, Alex Silva, Sebástian Gómez, Iury Castilho e Dellatorre
1 gol: Jacy, Maicon, Vini Paulista, Carlos de Pena, Nicolas Careca e Rodrigo Rodrigues
Coritiba na Série B
Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve a liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.
- Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
- Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
- Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
