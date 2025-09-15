Diretor do Goiás faz ameaça e depois pede desculpas para lateral do Coritiba

O executivo de futebol do Goiás, Lucas Andrino, pediu desculpas nesta segunda-feira ao lateral Zeca, do Coritiba. O dirigente tinha ameaçado o atleta após a pancadaria entre jogadores no empate em 0 a 0 na sexta-feira (12), no Couto Pereira, pela 26ª rodada da Série B.

Durante a confusão, Lucas Andrino estava exaltado e cercado pelos atacantes Gustavo Coutinho e Iury Castilho, do Coxa, quando subiu o tom. Ele disse ter sido atingido por uma chuteira de Zeca.

- O Zeca, onde estiver, eu vou acabar, vou estragar a carreira dele - disparou.

Após a ameaça, Lucas Andrino procurou o lateral Zeca, através do empresário dele, para se desculpar pela reação. Ambos entenderam que, no calor do momento, a situação tomou um rumo incontrolável e que não deveria ter acontecido.

- Deixo aqui meus sinceros pedidos de desculpas pela reação desmedida após a agressão que sofri. Sou profissional do futebol e tenho muito respeito por todos. O objetivo de ambas as equipes é muito maior do que esse desentendimento - afirmou o dirigente, através da assessoria de imprensa.

Briga generalizada e expulsões em Coritiba x Goiás

A confusão começou logo após o fim do jogo, quando o goleiro do Goiás, Thiago Rodrigues, foi para cima do meia Carlos de Pena, do Coritiba. A partir daí, a situação saiu do controle, com troca de agressões entre atletas das duas equipes.

Após cerca de alguns minutos de tumulto, o árbitro Alex Gomes Stefano foi ao monitor do VAR para identificar os envolvidos. Foram expulsos três jogadores de cada lado: o goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Clayson, do Coxa, e os volantes Marcão e Benítez, e o atacante Anselmo Ramon, do Esmeraldino.

Na súmula da partida, o árbitro detalhou os motivos das expulsões por "conduta violenta". Segundo o relato, Anselmo Ramon, Marcão, Pedro Rangel e Benítez foram expulsos por "agredir com socos" os adversários. Clayson foi punido por "agredir com socos e pontapés", e Filipe Machado por "agredir com um chute".

Coritiba e Goiás brigam pela liderança da Série B

Coritiba e Goiás disputam a liderança da Série B durante quase toda a Série B. O Coxa é o atual líder, com 47 pontos, enquanto o Esmeraldino é o segundo colocado, com 45.

Em 26 rodadas, o Coritiba ficou no G-4 em 21 rodadas e foi líder em cinco oportunidades. O Goiás tem presença ainda maior no G-4, com 24 rodadas, sendo consecutiva desde a sexta partida, e liderou a Segundona por 15 vezes.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 89,9% de chance de acesso e 40,5% de ser campeão. O Esmeraldino possui 74% de possibilidade de acesso e 20,9% de levantar a taça.

Briga no jogo entre Coritiba e Goiás, pela Série B, no Couto Pereira. Foto: Hedeson Alves/AGIF

Próximos jogos do Coritiba