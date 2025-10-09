O Coritiba lançou nesta quinta-feira (9) a camisa comemorativa ao Outubro Rosa. A campanha “Seu toque muda o jogo” transforma o símbolo mais sagrado de um time, o escudo, em uma experiência sensorial de conscientização sobre o câncer de mama.

Predominantemente rosa, o fardamento traz uma faixa em verde e branco nos ombros, enquanto as golas e os punhos são apenas verde. Na parte de trás da camisa, na região próxima à gola, o selo da campanha dá um grande acabamento à peça.

Pela primeira vez, o maior emblema do Coritiba deixa de ser apenas visual para se tornar algo que permite que o toque revele o que os olhos não veem. Posicionado no peito, no mesmo lugar onde o toque pode salvar vidas, o detalhe carrega uma mensagem poderosa de empatia, prevenção e esperança.

- A campanha foi concebida para transformar uma ação de conscientização em uma experiência sensorial e significativa. Ao tocar o símbolo do Coritiba na camisa, os torcedores sentem uma textura que remete ao toque utilizado na detecção precoce do câncer de mama. Essa escolha criativa reforça a importância do autocuidado e conecta o gesto simples do toque à ideia central da campanha - destaca o gerente de marketing do Coritiba, Beto Matta.

O preço da camisa 'Outubro Rosa' do Coritiba

A camisa já está à disposição do torcedor nas lojas físicas da Coxa Store: Couto Pereira, Jockey Plaza Shopping e Shopping Palladim. A loja online também vende o uniforme.

Os preços são R$ 279,99 para as camisas feminina e infantil e R$ 289,99 para a versão masculina.

Coritiba não jogará com a camisa 'Outubro Rosa'

O Coritiba fará uma série de ações, mas não jogará com a camisa "Outubro Rosa" diante do Atlético-GO nesta noite, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B. O Coxa é o líder, com 53 pontos, enquanto o Dragão é o nono, com 45 pontos.

A campanha será representada nas bandeirinhas de escanteios e na faixa no campo, além de divulgar um vídeo no telão do estádio e na TV Coxa. Outras ativações seguem durante o mês.

Para quem é colecionador ou deseja ter uma peça exclusiva, seis camisas foram autografadas pelo elenco principal do Coritiba e vão a leilão, em parceria do Coritiba com a "Play For a Cause". Toda a renda vai ser revertida à ONG curitibana "Amigas da Mama", que apoia mulheres em tratamento e recuperação do câncer de mama.

Coritiba camisa Outubro Rosa 2025. Foto: Julio Bernardo/Coritiba

Coritiba na Série B

Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve a liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.