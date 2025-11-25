José Martínez é punido pelo Corinthians por expulsão contra o Cruzeiro

O Corinthians decidiu multar o volante José Martínez pela expulsão na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro. A punição foi comunicada ao jogador na reapresentação do clube alvinegro, nesta segunda-feira (24), no CT Dr. Joaquim Grava.

O venezuelano foi expulso após somente 17 minutos em campo ao acertar uma cotovelada em Matheus Pereira, atleta do Cruzeiro. O árbitro Alex Gomes Stefano deu o cartão vermelho após revisão do lance no VAR.

Nos bastidores, Osmar Stabile foi pressionado a punir o venezuelano, mas esperou uma conversa com Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Dorival Júnior para tomar uma decisão. Os dois tiveram uma conversa com José Martínez e o comunicaram da multa.

Corinthians puniu José Martínez por expulsão contra o Cruzeiro (Foto: Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar)

Indisciplina

Foi a quinta vez que José Martínez foi expulso em 64 partidas com a camisa do Corinthians. Titular da equipe em muitos momentos da temporada, o venezuelano foi multado pela diretoria em um episódio recente. Em outubro, o atleta faltou a seis treinamentos após o final da Data Fifa.

O jogador chegou a alegar que teve problemas familiares, com o impedimento de trazer o filho ao Brasil. O Corinthians não foi comunicado pelo atleta e decidiu descontar uma parte do salário do venezuelano. Apesar dos problemas, José Martínez segue integrado ao elenco alvinegro.