imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo lança série documental sobre conquistas de 2024

"Das Cinzas ao Fogo" será exibido ao longo de dezembro no canal oficial do clube

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
19:51
Botafogo foi campeão da Libertadores 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (25) as primeiras cenas do documentário "Das Cinzas ao Fogo", produzido pela produtora Botafogo Films. A série estreia na quinta-feira (27), no canal oficial do Glorioso no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Botafogo aponta erros da Eagle e defende ação: 'Meu objetivo é proteger'

A série documental mostra os bastidores e celebra a grande temporada de 2024, ano em que o Alvinegro conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias 30/11 e 9/12, o clube irá celebrar um ano dos dois troféus erguidos.

— Quando me apresentaram o projeto Botafogo Films, logo me apaixonei pelo potencial e proposta de conteúdo. O Botafogo como marca cresce exponencialmente, além de abrir múltiplas oportunidades de mercado e investimento — disse Thairo Arruda, CEO da SAF.

continua após a publicidade
&quot;Das Cinzas ao Fogo&quot; será lançado nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/Botafogo)
O primeiro episódio da série é "A Queda Antes da Glória", que irá reviver a trajetória do Glorioso de 2023 em detalhes, com depoimentos e imagens exclusivas. No ano em questão, a equipe chegou a colocar 14 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mas derrapou nas últimas rodadas e terminou em quinto.

— Com muita paixão e carinho, construímos o documentário 'Das Cinzas ao Fogo'. Uma obra que reúne dramas, euforia, vitória, altos e baixos, e tudo aquilo que marcou essa campanha histórica. Estou muito orgulhoso do trabalho das equipes de Comunicação e Branding em dar essa peça histórica para os torcedores — destacou Júlio Gracco, Diretor de Comunicação & Branding da SAF.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Ações do Botafogo

Os demais episódios de "Das Cinzas ao Fogo" serão lançados no canal da Botafogo TV no YouTube ao longo do mês de dezembro. A série contará com uma estreia especial no cinema Cinesystem Belas Artes, em Botafogo, na quinta-feira (27).

