Botafogo lança série documental sobre conquistas de 2024

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (25) as primeiras cenas do documentário "Das Cinzas ao Fogo", produzido pela produtora Botafogo Films. A série estreia na quinta-feira (27), no canal oficial do Glorioso no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Botafogo aponta erros da Eagle e defende ação: 'Meu objetivo é proteger'

A série documental mostra os bastidores e celebra a grande temporada de 2024, ano em que o Alvinegro conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias 30/11 e 9/12, o clube irá celebrar um ano dos dois troféus erguidos.

— Quando me apresentaram o projeto Botafogo Films, logo me apaixonei pelo potencial e proposta de conteúdo. O Botafogo como marca cresce exponencialmente, além de abrir múltiplas oportunidades de mercado e investimento — disse Thairo Arruda, CEO da SAF.

continua após a publicidade

"Das Cinzas ao Fogo" será lançado nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/Botafogo)

O primeiro episódio da série é "A Queda Antes da Glória", que irá reviver a trajetória do Glorioso de 2023 em detalhes, com depoimentos e imagens exclusivas. No ano em questão, a equipe chegou a colocar 14 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mas derrapou nas últimas rodadas e terminou em quinto.

— Com muita paixão e carinho, construímos o documentário 'Das Cinzas ao Fogo'. Uma obra que reúne dramas, euforia, vitória, altos e baixos, e tudo aquilo que marcou essa campanha histórica. Estou muito orgulhoso do trabalho das equipes de Comunicação e Branding em dar essa peça histórica para os torcedores — destacou Júlio Gracco, Diretor de Comunicação & Branding da SAF.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Ações do Botafogo

Os demais episódios de "Das Cinzas ao Fogo" serão lançados no canal da Botafogo TV no YouTube ao longo do mês de dezembro. A série contará com uma estreia especial no cinema Cinesystem Belas Artes, em Botafogo, na quinta-feira (27).