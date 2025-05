Botafogo protesta contra decisão do Flamengo antes do clássico: ‘Profunda preocupação’

O Botafogo usou as redes sociais para protestar contra o rival Flamengo antes do clássico do próximo domingo, às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro, que será visitante, demonstrou preocupação com a segurança no entorno do Maracanã devido à distribuição das torcidas definida pelos mandantes.

— O Botafogo manifesta a sua profunda preocupação com a decisão do clube mandante (Flamengo) em realizar a venda de ingressos para a sua torcida em um espaço localizado no Setor Sul, o mesmo destinado aos torcedores alvinegros — afirmou o clube.

Para defender a posição, o clube alvinegro destacou o laudo de segurança do Maracanã. Preocupa o Botafogo a presença de torcedores do Flamengo em parte da arquibancada Sul, onde também ficará a torcida visitante.

— Tal medida agrava desnecessariamente o risco à integridade física e ao bem estar dos torcedores do Botafogo — defende a diretoria.

Onde assistir e escalações de Flamengo x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael (Pedro).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Allan, Gregore e Marlon Freitas (Nathan Ferandes); Elias Manoel (Santi Rodríguez), Igor Jesus e Artur.

Confira o protesto do Botafogo

"O Botafogo vem a público manifestar o seu posicionamento sobre a segurança, operação e serviço de jogo divulgado para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (18), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

1 - O Botafogo manifesta a sua profunda preocupação com a decisão do clube mandante em realizar a venda de ingressos para a sua torcida em um espaço localizado no Setor Sul, o mesmo destinado aos torcedores alvinegros.

2 - O laudo de segurança do Maracanã explicitamente prevê que, em clássicos regionais em que a proporção não seja de 50-50, o Setor C — para o qual o clube mandante está comercializando ingressos desde sexta (16) à noite — deve permanecer fechado.

Há 10 anos, desde o novo Maracanã, essa premissa segue em curso. O laudo de segurança é o documento que resume as condições permitidas aos poderes públicos para a realização das partidas no estádio. Este documento está sendo descumprido.

3 - O Botafogo não concorda com essa operação e não assinou qualquer documento que diga o contrário. O Clube solicita que essa decisão seja imediatamente revista e que os órgãos responsáveis, assim como o clube mandante, garantam a segurança dos alvinegros no estádio.

Tal medida agrava desnecessariamente o risco à integridade física e ao bem estar dos torcedores do Botafogo.

4 - Com relação à carga disponibilizada para a torcida do Botafogo na partida, o Clube informa que irá destinar o mesmo percentual no jogo do returno.

5 - O Botafogo seguirá vigilante ao cumprimento das regras e à proteção dos interesses do seu maior patrimônio, o seu torcedor.

6 - O Clube vai acionar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a FERJ e as autoridades públicas acerca do assunto."