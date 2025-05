Luiz Araújo volta a se destacar e ganha moral no Flamengo

Luiz Araújo foi o grande destaque do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre a LDU, na última quinta-feira (15), que colocou a equipe à frente dos equatorianos no grupo C da Libertadores. O atacante deu assistência para Léo Ortiz abrir o placar e fez o segundo gol da partida no Maracanã. Em um momento de desfalques no Rubro-Negro, o camisa 7 emergiu como a solução.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Praticamente um 12º jogador na reta final do ano passado, Luiz Araújo começou o ano com status de titular na ponta-direita. Contudo, viu as chances diminuírem: considerando Libertadores e Brasileirão, iniciou jogando em apenas três das 13 partidas possíveis.

Com as lesões de Plata, Pulgar e Allan, o camisa 7 voltou a receber oportunidade entre os titulares diante da LDU e correspondeu. Com as ausências mantidas e Gerson também indisponível por suspensão, a tendência é que Luiz mais uma vez seja escalado entre os 11 iniciais no clássico com o Botafogo.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva após a vitória contra os equatorianos, Filipe Luís elogiou o ponta-direita. O técnico exaltou o esforço do jogador ao sair do banco contra o Bahia logo aos 10 minutos de jogo, substituindo Allan por lesão.

— O Luiz tem gol, tem assistência, gera perigo perto da área. Sempre que vou analisar um adversário, nem duvidei em colocar o Luiz. Falei que me sentia orgulhoso dele por depois de ficar fora por alguns jogos, ele entrou no minuto dez e correu de forma bonita. O futebol devolve. O cara que treina como ele todo dia, se frustra quando erra. Sei que posso começar com ele ou entrar no segundo tempo. O campo falo e tem jogador que bate na porta.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo é surpreendido por antidopagem; cinco atletas são submetidos a exames