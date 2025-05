Paiva tem dilema para definir Botafogo contra o Flamengo; veja provável escalação

O Botafogo não deve ter surpresas na escalação para o clássico com o Flamengo no próximo domingo (18), no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão. A tendência é que Renato Paiva repita a equipe que venceu o Estudiantes por 3 a 2 na quarta-feira (14), pela Libertadores. Há, contudo, uma dúvida a ser sanada.

O treino de sexta-feira (16) foi de trabalho regenerativo para a maioria do elenco alvinegro, que vai a campo em atividade neste sábado (17). O técnico português esboçará o Glorioso no treinamento na véspera do clássico. A principal incerteza é a manutenção de Rwan Cruz no ataque.

Diante do Estudiantes, o camisa 9 foi a única novidade em relação ao time que goleou o Internacional por 4 a 0 no último domingo (11). Antes do jogo contra os argentinos, Renato Paiva explicou que a opção pelo atacante foi estratégica, já que o adversário atua com linha defensiva formada por cinco jogadores. Assim, diante do Flamengo, o treinador terá dilema entre manter Cruz ou retornar com Jeffinho entre os titulares; Nathan Fernandes também é opção.

Provável escalação do Botafogo

O Botafogo segue com desfalques importantes e não terá o zagueiro Barboza, o meia Savarino e os atacantes Matheus Martins e Mastriani à disposição. Ademais, Paiva deve mandar força máxima a campo clássico de domingo (18) e aproveitar para poupar jogadores no meio de semana, diante do Capital-DF, pela Copa do Brasil.

Desta forma, o Glorioso tem na provável escalação contra o Flamengo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur e Cuiabano; Rwan Cruz (Jeffinho) e Igor Jesus.

