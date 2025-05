Flamengo tem desfalques no meio contra o Botafogo; veja provável escalação

Filipe Luís enfrenta problemas para definir a escalação do Flamengo diante do Botafogo, em clássico válido pela nona rodada do Brasileirão, no próximo domingo (18), no Maracanã. O Rubro-Negro tem desfalques importantes no meio-campo.

Erick Pulgar e Allan, ausências na vitória por 2 a 0 sobre a LDU na última quinta-feira (15), pela Libertadores, seguem fora com lesão no músculo posterior da coxa direita. Além da dupla, Gerson, que cumpriu a função de volante contra os equatorianos, cumpre suspensão após ser expulso diante do Bahia, na rodada anterior.

Sem as três opções, o favorito para herdar a vaga no meio-campo ao lado de Nico de la Cruz é Evertton Araújo. O jovem de 22 anos substituiu Pulgar ainda no primeiro tempo do duelo do Rubro-Negro com o Esquadrão de Aço e é a única opção de primeiro volante disponível.

Provável escalação do Flamengo

Além do trio de meio-campistas indisponíveis, o Flamengo ainda não contará com Gonzalo Plata, que trata edema ósseo no joelho direito, e Matías Viña, em reta final de recuperação da lesão sofrida no ano passado. Ademais, Filipe Luís deve mandar força máxima a campo diante do Botafogo e preservar jogadores no meio de semana, pela Copa do Brasil.

A provável escalação do Flamengo para o clássico tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique (Pedro).

