Flamengo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo FLA BOT 9ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Maracanã, no Rio (RJ) Árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere (streaming). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Rubro-Negro ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro com 17 pontos somados e vem de vitória sobre o Bahia na última rodada, no meio de semana, bateu também a LDU pela Libertadores. Por sua vez, o Glorioso é o nono colocado e soma 11 pontos após ter goleado o Internacional no último domingo (11); na quarta-feira (14), venceu o Estudiantes-ARG por 3 a 2.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael (Pedro).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Allan, Gregore e Marlon Freitas (Nathan Ferandes); Elias Manoel (Santi Rodríguez), Igor Jesus e Artur.

