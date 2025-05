Domingo, 4 de agosto de 2024. Um clássico carioca, estádio lotado, liderança em jogo e um Botafogo arrasador. Diante de um Flamengo misto e fisicamente esgotado, o Glorioso mostrou intensidade, controle e poder de decisão para aplicar uma goleada histórica por 4 a 1, com direito a dois gols de Matheus Martins, além de tentos de Mateo Ponte e Igor Jesus. Bruno Henrique descontou para o Rubro-Negro, que ainda teve uma série de problemas físicos e terminou o jogo com um clima de tensão após provocações e confusão entre jogadores. O Lance! relembra Botafogo x Flamengo no Brasileirão de 2024.

O resultado levou o Botafogo de volta à liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 46 pontos, ultrapassando o Fortaleza. Já o Flamengo, estacionado nos 41 pontos, caiu para o quarto lugar, superado também pelo Palmeiras — e ainda com um jogo a menos. A partida serviu como arrancada para a conquista categórica do Botafogo no Brasileirão em 2024.

Golaço relâmpago: Botafogo x Flamengo no Brasileirão de 2024

Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, o lateral uruguaio Mateo Ponte mostrou que o Botafogo estava disposto a começar a mil por hora. Após cruzamento na área, ele apareceu como elemento surpresa e bateu com categoria para abrir o placar: 1 a 0.

O Flamengo ainda reagiu com um belo gol de Bruno Henrique, aos 23 minutos, após jogada de Ricardinho pela esquerda. O camisa 27 do Fla finalizou com precisão e empatou o jogo, ainda comemorando com o polêmico gesto do “chororô”, que mais tarde causaria confusão. O equilíbrio do primeiro tempo, no entanto, durou até os 45. A partir daí, o Botafogo simplesmente engoliu o adversário.

Na volta do intervalo, o time comandado por Artur Jorge voltou com intensidade máxima. Aos 8 minutos do segundo tempo, Igor Jesus aproveitou rebote após chute bloqueado de Almada e colocou o Glorioso de volta na frente: 2 a 1. O Flamengo ainda teve a chance de empatar, mas Arrascaeta, que acabara de entrar, sentiu a coxa e saiu com apenas quatro minutos em campo. Uma cena que simbolizou o caos físico da equipe de Tite, que já não tinha Pedro, Gabigol, Cebolinha e Viña por lesão, além dos poupados De la Cruz, Luiz Araújo e Varela.

Matheus Martins: noite inesquecível no Clássico

Se o Flamengo murchava em campo, o Botafogo crescia em bloco. E o nome da vitória surgiu com brilho especial: Matheus Martins, atacante recém-chegado, entrou aos 28 minutos e mudou o jogo. Aos 38 minutos, ele recebeu de Tchê Tchê, invadiu a área e bateu cruzado, ampliando o placar. Dez minutos depois, já nos acréscimos, ele voltou a balançar a rede e fechou a goleada por 4 a 1, em sua primeira grande atuação com a camisa alvinegra. De quebra, ainda provocou a torcida adversária com o gesto do “cheirinho”.

O clima, que já estava quente por conta das provocações de Bruno Henrique no gol de empate, explodiu após o apito final. Jogadores do Botafogo, especialmente Marlon Freitas, foram cobrar o atacante rubro-negro pela comemoração. O bate-boca se estendeu até os vestiários, e as câmeras flagraram parte da confusão, embora a arbitragem tenha evitado punições formais.

Cenas lamentáveis e sinais de alerta no Flamengo

Além da derrota, o Flamengo deixou o Nilton Santos com novos problemas físicos. A lesão de Arrascaeta, que sentiu a coxa esquerda e pode ser desfalque para a Libertadores, preocupa a comissão técnica. A sequência de jogadores no departamento médico é alarmante: Pedro, Gabigol, Cebolinha, Viña, e agora o camisa 14. A equipe ainda não conta com Pulgar, suspenso, e mostra fragilidade em um momento crucial da temporada.

Ficha técnica – Botafogo 4 x 1 Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A

Rodada: 23ª

Data: 04 de agosto de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Gols:

Botafogo: Mateo Ponte (2’ 1T), Igor Jesus (8’ 2T), Matheus Martins (38’ e 48’ 2T)

Mateo Ponte (2’ 1T), Igor Jesus (8’ 2T), Matheus Martins (38’ e 48’ 2T) Flamengo: Bruno Henrique (23’ 1T)

Cartões: Marlon Freitas (amarelo), Bruno Henrique (amarelo)

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Adryelson, Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Almada; Savarino (Matheus Martins), Igor Jesus, Júnior Santos.

Técnico: Artur Jorge

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas (Varela); Allan, Gerson, Victor Hugo (Arrascaeta); Bruno Henrique, Carlinhos (Lorran), Everton Ribeiro (Luiz Araújo).

Técnico: Tite