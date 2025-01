Botafogo e Flamengo entram no Top 10 melhores clubes do mundo de 2024; veja o ranking

Dois clubes brasileiros apareceram na lista dos dez melhores clubes do mundo de 2024 feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O Botafogo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, ocupa a quinta posição e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, a oitava.

O clube eleito o melhor de 2024 foi o Real Madrid. O time comandado por Carlo Ancelotti conquistou cinco títulos na última temporada: Champions League, La Liga, Supercopa da Europa, Supercopa da Espanha e Copa Intercontinental.

Esta é a quinta vez que o clube merengue ocupa o topo do ranking da IFFHS. As outras vezes foram em 2000, 2002, 2014 e 2017.

O segundo colocado é o campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha na última temporada, o Bayer Leverkusen. A Atalanta, da Itália, completa o pódio. Os dois times, inclusive, foram os finalistas da Liga Europa, tendo do título ficado com o clube italiano.

Além de Botafogo e Flamengo, outro time brasileiro que aparece bem ranqueado na classificação divulgada pela IFFHS é o Atlético-MG. O clube mineiro figura na 13ª colocação geral.

⚽Confira a lista dos 10 melhores clubes do mundo:

1 - Real Madrid (Espanha) 2 - Bayer Leverkusen (Alemanha) 3 - Atalanta (Itália) 4 - Liverpool (Inglaterra) 5 - Botafogo (Brasil) 6 - Manchester City (Inglaterra) 7 - Barcelona (Espanha) 8 - Flamengo (Brasil) 9 - Atlético de Madrid (Espanha) 10 - Borussia Dortmund (Alemanha)

Fonte: IFFHS