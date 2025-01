Confira o ranking dos 10 tenistas que faturaram mais com premiações em 2024

O italiano Jannik Sinner lidera o ranking feito pela Sportico, portal especializado na indústria esportiva, dos tenistas que faturaram mais dinheiro com premiações em 2024. Segundo o levantamento, ele faturou $ 19,7 milhões (quase R$ 120 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Saiba quanto o Palmeiras está perdendo com a má fase de Endrick no Real Madrid

Sinner começou o ano conquistando seu primeiro título de Grand Slam no Australian Open, em janeiro, o que rendeu a ele $ 2,1 milhões (R$ 12,7 milhões). O italiano de 23 anos também venceu o US Open, em setembro, e somou $ 3,6 milhões (quase R$ 22 milhões) às suas contas. Em novembro, fechando a temporada, ele bateu o norte-americano Taylor Fritz e ganhou o Nitto ATP Finals, em Turim, o que rendeu a ele mais $ 4,88 milhões (R$ 29,5 milhões).

No meio do ano, o tenista chegou a perder os $ 325 mil que ganhou no Masters 1000 Indian Wells após testar positivo para uma substância proibida, mas sua temporada foi tão vitoriosa, com oito torneios conquistados, que este valor não fez falta.

continua após a publicidade

Sinner ainda recebeu um valor adicional de $ 6 milhões (R$ 36,3 milhões) em outubro pela participação no torneio de exibição não oficial Six Kings Slam, na Arábia Saudita.

Quem ocupa o segundo lugar no ranking é Alexander Zverev. O número 2 do mundo arrecadou, segundo a Sportico, $ 11,5 milhões (R$ 69,7 milhões) em 2024 com premiações.

continua após a publicidade

Carlos Alcaraz comemorando vitória sobre Jannik Sinner no China Open (Foto: Greg Baker / AFP)

O espanhol Carlos Alcaraz ficou com a terceira colocação, tendo embolsado $ 10,36 milhões (R$ 62,7 milhões). Seu montante chegou a esta cifra graças às suas vitórias nos Grand Slams de Roland Garros e Wimbledon. Com apenas 21 anos, Alcaraz já ocupa a oitava colocação entre os tenistas que mais arrecadaram em prêmios na ATP, tendo recebido um total superior a $ 37 milhões (R$ 224 milhões).

A brasileira Bia Haddad não aparece no Top 10 feito pelo portal, mas sim no Top 50. A tenista ficou em 43º lugar, tendo arrecadado $ 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões) em premiações no ano.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

💰 Top 10 tenistas que faturaram mais em prêmios em 2024

1- Jannik Sinner - $ 19,74 milhões 2 - Alexander Zverev - $ 11,5 milhões 3 - Carlos Alcaraz - $ 10,36 milhões 4 - Aryna Sabalenka - $ 9,73 milhões 5 - Coco Gauff - $ 9,35 milhões 6 - Iga Swiatek - $ 8,55 milhões 7 - Taylor Fritz - $ 8,25 milhões 8 - Daniil Medvedev - $ 6,52 milhões 9 - Jasmine Paolini - $ 5,82 milhões 10 - Casper Ruud - $ 5,74 milhões

Fonte: Sportico