Brasileirão supera Bundesliga e Ligue 1 e fica entre as cinco melhores ligas do mundo

O Brasileirão foi a quarta melhor liga do mundo de 2024, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). No ranking divulgado, o Campeonato Brasileiro aparece à frente da Bundesliga, da Alemanha, e o Ligue 1, da França. Esse é o segundo ano em que o Campeonato Brasileiro aparece nesta posição e, neste ano, é a única liga de fora da Europa a estar presente no Top 5.

continua após a publicidade

Mapa do Patrocínio: veja marcas que dominaram a Série A de 2024 e times com mais parcerias

Quem ocupa o topo do ranking é a Série A da Itália. É a 13ª vez que a liga italiana é considerada a melhor no ranking da IFFHS, que foi lançado em 1991.

Em 2024, a La Liga ultrapassou a Premier League e assumiu o segundo lugar. É o oitavo ano consecutivo que a liga espanhola aparece no Top 10. Quem fecha o Top 3, é a liga inglesa.

continua após a publicidade

A IFFHS analisa o desempenho de clubes em 100 ligas de entidades como UEFA, CONMEBOL, CAF, CONCACAF e AFC.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Inter de Milão foi a campeã da Série A da Itália na temporada 2023/24 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

🏆Confira os dez campeonatos mais fortes do mundo de 2024:

1 - Serie A (Itália) 2 - La Liga (Espanha) 3 - Premier League (Inglaterra) 4 - Campeonato Brasileiro (Brasil) 5 - Bundesliga (Alemanha) 6 - Liga Profesional de Fútbol (Argentina) 7 - Liga Portugal (Portugal) 8 - Ligue 1 (França) 9 - Jupiler Pro League (Bélgica) 10 - Eredivisie (Holanda)

Fonte: IFFHS