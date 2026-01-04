Botafogo, Atlético-MG, São Paulo e Santos vencem; veja os resultados do dia da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 encerrou seu seu terceiro dia com jogos ainda válidos pela primeira rodada. Durante este domingo (4), várias equipes entraram em campo para dar os primeiros chutes na competição, entre eles, Atlético-MG, Botafogo, São Paulo e Santos, que venceram seus adversários. Confira abaixo os resultados da Copinha.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Monte Roraima: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Grupo 15

Ferroviária 1 x 0 Quixadá

A Ferroviária estreou com vitória sobre o Quixadá-CE, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com um bonito gol do meia Abner, a Locomotiva fez 1 a 0 no Canário e garantiu os três pontos.

Cuiabá x América-RJ

A equipe sub-20 do Cuiabá venceu o América-RJ por 2 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Os gols do Dourado foram marcados por Gustavo Andrade e Aiyran.

continua após a publicidade

Grupo 16

São-Carlense 2 x 2 União Cacoalense

Grêmio São-Carlense e União Cacoalense empataram no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, diante de mais de 7 mil torcedores.

Santos 3 x 0 Real Brasília

Em São Carlos, no interior de São Paulo, mesmo encontrando dificuldades iniciais para furar o sistema defensivo adversário, os Meninos da Vila mostraram eficiência para vencerem a primeira partida na Copinha. Matheus Xavier, duas vezes, e Pedro Assis, de pênalti, garantiram a vitória do Peixe. Leia mais.

continua após a publicidade

Grupo 17

Cosmopolitano 0 x 0 São Luís-MA

Cosmopolitano e São Luís-MA estrearam com um empate sem gols, em Cosmópolis (SP).

Figueirense 1 x 6 RB Bragantino

O RB Bragantino dominou o Figueirense e aplicou uma goleada por 6 a 1, no Estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis. Os gols foram marcados por Jhuan Nunes, duas vezes, Yuri Leles, Filipinho, duas vezes, e Lima, enquanto Pedrinho diminuiu, de pênalti.

Grupo 18

Comercial de Tietê 2 x 4 Canaã-DF

O Canaã estreou na Copinha com goleada sobre o Comercial de Tietê por 4 a 2, no Estádio José Ferreira Alves, em Tietê. O time da capital federal abriu 3 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Rafinha, Thiago e Vitinho. No segundo tempo, Bahia fez o quarto dos visitantes, enquanto Arthur Bernardo e Bruno Ferreira descontaram para os donos da casa.

Criciúma 0 x 2 XV de Piracicaba

O XV de Piracicaba venceu o Criciúma por 2 a 0, no Estádio José Ferreira Alves, em Tietê (SP). Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Haruna e Gabriel Venite.

Grupo 19

Real Soccer 0 x 0 Independente-AP

Real Soccer e Independente-AP ficaram no empate sem gols no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

São Paulo 2 x 0 Maruinense

O Tricolor venceu a partida por 2 a 0, com direito a um golaço olímpico marcado pelo atacante Tetê, em Sorocaba. Na reta final da partida, Paulinho, artilheiro da base de Cotia, ampliou de cabeça e definiu o placar. Leia mais.

Grupo 20

Paulínia Universitário 0 x 1 Operário

Com gol de Germano, em Paulínia, a equipe da casa amargou a derrota de 1 a 0 para o Operário.

Vila Nova 0 x 1 Portuguesa

Kauã Freire marcou o único gol da partida no estádio Luís Perissinotto, em Paulínia, garantindo a vitória da Portuguesa sobre o Vila Nova, por 1 a 0.

Grupo 21

Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Nacional-AM

O Nacional venceu o Atlético Guaratinguetá por 2 a 0, no Estádio Dário Rodrigues Leite, no município de Guaratinguetá, com gols de por Hiago Mendes e Fernandinho.

Juventude 0 x 0 São José-SP

Juventude e São José empataram em 0 a 0 na estreia na Copinha. O duelo aconteceu em Guaratinguetá.

Grupo 22

Taubaté 2 x 0 Estrela de Março

O Taubaté venceu o Estrela de Março por 2 a 0, em Taubaté. Os dois gols do time da casa foram marcados de pênalti, ambos por Caio Matheus, um em cada tempo.

Botafogo 1 x 0 Águia de Marabá

No Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, o Botafogo venceu o Águia de Marabá pelo placar de 1 a 0 . O único gol da partida saiu na reta final, com o atacante Matheusinho. Leia mais.

Grupo 23

Fortaleza 1 x 0 Centro Olímpico

O Fortaleza venceu a equipe do Centro Olímpico no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pelo placar de 1 a 0, com gol de João Lima, ainda na primeira etapa.

União Mogi 2 x 0 Confiança-PB

Em Mogi das Cruzes, o União Mogi venceu o Confiança-PB por 2 a 0. Os donos da casa abriram o placar no começo do jogo, com Gustavo Lopes, e ampliaram com Kayque dos Santos.

Grupo 24

IAC 2 x 1 Juventude Samas

O IAC venceu o Juventude Samas-MA por 2 a 1, em grupo com sede em Itaquaquecetuba. Nicolas abriu o caminho da vitória ao marcar primeiro, depois, Negão empatou e, por fim, Lucas dos Santos garantiu a vitória dos mandantes.

Náutico 0 x 2 Novorizontino

Com um gol em cada tempo, o Novorizontino venceu o Náutico por 2 a 0, em partida disputada na cidade de Itaquaquecetuba.

Grupo 26

Referência 1 x 1 Ivinhema

Ivinhema FC, um dos representantes de Mato Grosso do Sul no torneio, estreou com um empate no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes (SP). O zagueiro Pedro Monteiro, do Referência, marcou contra, e depois Igor Jesus empatou.

Real-RS 0 x 3 Ituano

O Ituano dominou a partida e venceu o Real Sport-RS por 3 a 0, no Estádio Hermínio Espósito, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os gols da vitória foram marcados por Gui Miranda, Lucas Stefanello e Nicolas.

Grupo 29

Audax-SP 1 x 1 QFC

Em Osasco, as equipes empataram por 1 a 1 e agora buscam uma vitória na segunda rodada para seguir sonhando com a próxima fase.

Atlético-MG 4 x 2 União Rondonópolis

O Galo saiu atrás do placar com apenas quatro minutos de jogo, quando Santana fez de pênalti. No entanto, no segundo tempo, conseguiu ir às redes com gols de Vitor Gabriel, Mosquito, João Teixeira e Eric. No fim, Gabriel Santa diminuiu em Osasco.

Grupo 30

Ibrachina 5 x 0 Ferroviário

O Tubarão da Barra foi goleado pelos anfitriões do Ibrachina por 5 a 0, na Ibrachina Arena, na Mocca, em São Paulo (SP).

Bangu 1 x 1 Santo André

Superior durante grande parte do confronto na Ibrachina Arena, o time do Grande ABC vencia até os instantes finais, mas viu o o Bangu-RJ arrancar um empate no fim.

Grupo 32

Nacional-SP 2 x 0 CSE

Campeão alagoano sub-20, o CSE estreou com derrota contra o o Nacional-SP, no Estádio Comendador Souza, em São Paulo. Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo, por João Pedro e Heverton.

Internacional 0 x 0 Portuguesa Santista

No estádio Comendador Souza, na capital paulista, o duelo não saiu do zero. Com o resultado, as duas equipes somaram um ponto e ficaram empatadas na tabela de classificação.

Formato da competição

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.