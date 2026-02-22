O Botafogo ganhou novo ânimo ao encerrar a sequência de seis derrotas consecutivas com vitória sobre o Boavista. O resultado deu respiro ao elenco comandado por Martín Anselmi e mudou o foco para a decisão da Pré-Libertadores, marcada para a próxima quarta-feira (25).

continua após a publicidade

Na coletiva, o técnico Martín Anselmi iniciou reforçando a importância da união para o confronto decisivo.

— Eu já falei isso, acho que precisamos estar mais juntos que nunca. Tenho certeza que a nossa torcida vai estar com a gente na quarta, nos apoiando. Vamos precisar deles. Vai ser muito importante para virar o jogo — afirmou.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

Em seguida, o treinador valorizou o desempenho dos jovens na vitória que interrompeu a fase negativa do Glorioso.

— Uma vitória especial. Além da vitória, acho que esses meninos nos ensinaram o caminho para ganhar. Eles treinam todos os dias conosco, fazem a mesma coisa que nós e hoje demonstraram que, quando fazemos o que treinamos, acontecem as coisas. Estou orgulhoso e feliz por eles.

continua após a publicidade

+ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Anselmi também comentou pontos individuais. Sobre Artur, explicou a mudança de posicionamento ao longo da partida e destacou a boa leitura tática do jogador, especialmente após as entradas de Izaque e Abdias.

continua após a publicidade

— No primeiro tempo, ele jogou na esquerda, não na direita. Quando entraram o Izaque e o Abdias, achei que ele poderia ter vantagem jogando atrás deles, jogando com Valim e Novaes. Aí ele começou a encontrar algumas vantagens. Ele foi muito bem nessa função. Mas acho que ele também fez um bom primeiro tempo. No geral, a equipe toda jogou muito bem.

➡️ Após estreia com o Botafogo, Edenílson revela pedido de Anselmi: 'Quebrar essa sequência'

Já sobre Edenilson, ressaltou a experiência do meio-campista, citando a trajetória no Internacional e a passagem pela Europa como fatores que agregam calma e liderança ao elenco do Botafogo.

— Conheço ele por causa do Internacional. Sei o jogador que é. É um jogador que pode dar experiencia, calma e tranquilidade para jogar. Ele vem para somar, ele sempre vai estar disposto a nos ajudar. Ele já fez muita coisa na carreira, já jogou na Europa.

Edenílson na sua estrei pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Club Nacional Potosí, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Pré-Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 na Bolívia, o Alvinegro precisa reverter o placar para seguir vivo na competição continental.