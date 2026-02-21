menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Reservas do Botafogo cumprem papel e encaminham classificação à final da Taça Rio

Glorioso venceu por 2 a 0 o primeiro jogo da semifinal

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/02/2026
23:06
Justino comemora o gol marcado com companheiros (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
imagem cameraJustino comemora o gol marcado com companheiros (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 e encaminhou a classificação para a final da Taça Rio. De olho no confronto decisivo da Pré-Libertadores contra o Nacional Potosí, marcado para a próxima quarta-feira (25), o técnico Martín Anselmi optou por escalar uma equipe alternativa e preservar os principais titulares.

continua após a publicidade

Mesmo com as mudanças, o Glorioso manteve o controle da partida na maior parte do tempo e construiu o resultado com segurança. Os gols foram marcados por Justino e Artur.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Como foi Boavista x Botafogo?

Mesmo com um time alternativo, o Botafogo soube superar a pressão inicial e venceu o Boavista, colocando fim a uma sequência incômoda de seis derrotas consecutivas na temporada. Nos primeiros dez minutos, a equipe de Saquarema tomou a iniciativa e pressionou o Glorioso, que demorou a se encontrar em campo. Aos poucos, porém, o Alvinegro equilibrou as ações, passou a ter mais controle da posse e conseguiu se impor tecnicamente.

continua após a publicidade

O primeiro gol saiu na reta final da etapa inicial e nasceu diretamente da dupla de zaga, em jogada ensaiada de escanteio. Artur recebeu na cobrança curta e cruzou na segunda trave, onde Ythallo ajeitou de cabeça para Justino empurrar para as redes.

Aposte nos jogos do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Glorioso ampliou logo no primeiro minuto. Artur recebeu de Edenílson na entrada da área, dominou com a perna direita e finalizou de esquerda, no canto de Maticoli, marcando um belo gol. O Botafogo ainda chegou ao terceiro com Nathan Fernandes, mas o VAR flagrou impedimento em lance ajustado. O Boavista também balançou as redes, mas igualmente em posição irregular — por pouco não houve a "lei do ex" com o centroavante Luis Henrique.

O resultado não apenas encerra a série negativa como também encaminha a classificação do Botafogo para a final da competição. Com a vantagem construída, o time ganha confiança e agora pode direcionar atenções para o confronto decisivo da Pré-Libertadores na próxima quarta-feira (25).

➡️ Botafogo demite mais funcionários, agora no futebol; Caçapa deixa o clube

Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 (Foto: Reprodução/Botafogo)
Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 (Foto: Reprodução/Botafogo)

O que vem por aí?

Antes de voltarem a se enfrentar, as duas equipes têm compromissos decisivos no meio de semana. O Botafogo entra em campo na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), para encarar o Nacional Potosí, pelo jogo de volta da Pré-Libertadores. O Alvinegro precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Bolívia para seguir vivo na competição continental.

Já o Boavista volta suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe tem duelo decisivo pela segunda fase na terça-feira (24), às 16h30 (de Brasília), quando enfrenta o Maringá em busca de vaga na próxima etapa do torneio nacional.

O jogo da volta será no próximo sábado (28), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X BOTAFOGO
TAÇA RIO - SEMIFINAL

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Bacaxá
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
⚽ Gols: Justino (BOT) e Artur (BOT)
🟨 Cartões amarelos: Cesinha (BSC), Tito (BSC), Edenílson (BOT) e Barboza* (BOT)
🟥 Cartões vermelhos:

*No banco de reservas

Escalação do Boavista (Treinador: Gilson Kleina)

Lucas Maticoli; Cesinha, Guilherme Lacerda (André), Bruno Jesus e Tito; Fernando Santana, Kadu (Gabriel Richvicki), Fellipinho (Berê), Isael (Luis Henrique) e Lucas Silva; Brunão (Ryan).

Escalação do Botafogo (Treinador: Martín Anselmi)

Raul; Gabriel Justino, Kadu e Ythallo; Kadu Santos, Johan Hernández (Arthur Izaque), Edenílson (Bernardo Valim), Arthur Novaes, Caio Valle (Kadir) e Lucas Villalba (Gabriel Abdias); Artur e Nathan (Kauan Toledo).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias