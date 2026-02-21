Reservas do Botafogo cumprem papel e encaminham classificação à final da Taça Rio
Glorioso venceu por 2 a 0 o primeiro jogo da semifinal
O Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 e encaminhou a classificação para a final da Taça Rio. De olho no confronto decisivo da Pré-Libertadores contra o Nacional Potosí, marcado para a próxima quarta-feira (25), o técnico Martín Anselmi optou por escalar uma equipe alternativa e preservar os principais titulares.
Mesmo com as mudanças, o Glorioso manteve o controle da partida na maior parte do tempo e construiu o resultado com segurança. Os gols foram marcados por Justino e Artur.
Como foi Boavista x Botafogo?
Mesmo com um time alternativo, o Botafogo soube superar a pressão inicial e venceu o Boavista, colocando fim a uma sequência incômoda de seis derrotas consecutivas na temporada. Nos primeiros dez minutos, a equipe de Saquarema tomou a iniciativa e pressionou o Glorioso, que demorou a se encontrar em campo. Aos poucos, porém, o Alvinegro equilibrou as ações, passou a ter mais controle da posse e conseguiu se impor tecnicamente.
O primeiro gol saiu na reta final da etapa inicial e nasceu diretamente da dupla de zaga, em jogada ensaiada de escanteio. Artur recebeu na cobrança curta e cruzou na segunda trave, onde Ythallo ajeitou de cabeça para Justino empurrar para as redes.
Na volta do intervalo, o Glorioso ampliou logo no primeiro minuto. Artur recebeu de Edenílson na entrada da área, dominou com a perna direita e finalizou de esquerda, no canto de Maticoli, marcando um belo gol. O Botafogo ainda chegou ao terceiro com Nathan Fernandes, mas o VAR flagrou impedimento em lance ajustado. O Boavista também balançou as redes, mas igualmente em posição irregular — por pouco não houve a "lei do ex" com o centroavante Luis Henrique.
O resultado não apenas encerra a série negativa como também encaminha a classificação do Botafogo para a final da competição. Com a vantagem construída, o time ganha confiança e agora pode direcionar atenções para o confronto decisivo da Pré-Libertadores na próxima quarta-feira (25).
O que vem por aí?
Antes de voltarem a se enfrentar, as duas equipes têm compromissos decisivos no meio de semana. O Botafogo entra em campo na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), para encarar o Nacional Potosí, pelo jogo de volta da Pré-Libertadores. O Alvinegro precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Bolívia para seguir vivo na competição continental.
Já o Boavista volta suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe tem duelo decisivo pela segunda fase na terça-feira (24), às 16h30 (de Brasília), quando enfrenta o Maringá em busca de vaga na próxima etapa do torneio nacional.
O jogo da volta será no próximo sábado (28), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X BOTAFOGO
TAÇA RIO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Bacaxá
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
⚽ Gols: Justino (BOT) e Artur (BOT)
🟨 Cartões amarelos: Cesinha (BSC), Tito (BSC), Edenílson (BOT) e Barboza* (BOT)
🟥 Cartões vermelhos:
*No banco de reservas
Escalação do Boavista (Treinador: Gilson Kleina)
Lucas Maticoli; Cesinha, Guilherme Lacerda (André), Bruno Jesus e Tito; Fernando Santana, Kadu (Gabriel Richvicki), Fellipinho (Berê), Isael (Luis Henrique) e Lucas Silva; Brunão (Ryan).
Escalação do Botafogo (Treinador: Martín Anselmi)
Raul; Gabriel Justino, Kadu e Ythallo; Kadu Santos, Johan Hernández (Arthur Izaque), Edenílson (Bernardo Valim), Arthur Novaes, Caio Valle (Kadir) e Lucas Villalba (Gabriel Abdias); Artur e Nathan (Kauan Toledo).
Tudo sobre
