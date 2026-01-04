menu hamburguer
Botafogo

Botafogo marca no fim e estreia com vitória na Copinha sobre o Águia de Marabá

Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (7), contra o Estrela de Março-BA

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
13:15
Botafogo estreou com vitória na Copinha (Foto: Henrique Lima/Botafogo)
imagem cameraBotafogo estreou com vitória na Copinha (Foto: Henrique Lima/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em sua estreia no Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sediado em Taubaté, neste domingo (4), o Botafogo venceu o Águia de Marabá pelo placar de 1 a 0 no Estádio Joaquim de Moraes Filho. O único gol da partida saiu na reta final, com o atacante Matheusinho.

➡️ Marlon Freitas se despede e manda recado à torcida do Botafogo

O Alvinegro pode garantir a classificação para a segunda fase na próxima quarta-feira (7). Para isso, basta vencer o Estrela de Março-BA, em duelo a partir das 21h30, e contar com derrota do Águia para o anfitrião Taubaté, no jogo das 19h15.

Botafogo comanda, mas erra muito

Foi um duelo equilibrado no Joaquinzão sob o forte calor das 11 da manhã, mas com o Glorioso tendo as melhores oportunidades ao longo dos 90 minutos. O time comandado por Rodrigo Bellão, com joias como Zappelini, Kauan Toledo e Kadir, comandou as ações ao longo dos 90 minutos, mas encontrou dificuldade.

O Botafogo teve a chance mais clara da primeira metade do jogo já aos 45 minutos. Kauan Toledo foi lançado pela esquerda, cruzou para a área e a bola pegou no braço da marcação do Águia. Pênalti marcado, mas que o lateral-direito Kadu desperdiçou ao parar nas mãos do goleiro Daniel, no canto esquerdo.

A partida perdeu em qualidade na segunda etapa, com as duas equipes exagerando nos erros em criação. Mais recuado, o Águia de Marabá aguardava por um erro do Botafogo, que seguiu no campo de ataque, ainda que pouco efetivo. Quando tudo parecia se encaminhar para um 0 a 0 sem emoções, foi o Alvinegro quem aproveitou falha.

Aos 40 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta, a bola cruzou toda área e parou do lado direito com o zagueiro Danilo. Ele ajeitou o corpo, levantou na área, o goleiro Daniel saiu mal sem achar a bola e o atacante Matheusinho apareceu para completar e dar números finais ao jogo no Estádio Joaquim de Moraes Filho.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Ficha técnica

BOTADOGO 1 X 0 ÁGUIA DE MARABÁ-PA
1ª RODADA — COPINHA

📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP)
🟨 Árbitro: Leonardo Ariel de Moura Ambiel
🚩 Assistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Anderson Lucas de Lima

Gol: Matheusinho 40'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Bernardo Valim e Kadir (BOT); Heltinho, Amy e Yago Melo (AGM

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim (Marquinhos), Cauã Zappelini (Arthur Izaque) e Caio Valle (Lucas Camilo); Felipe Januário (Matheus Fortunato), Kadir e Kauan Toledo (Matheusinho). Técnico: Rodrigo Bellão.

ÁGUIA DE MARABÁ: Marcos Daniel; Paulo Otávio (Matheus Felipe), Amy, Jorge Rafael e Lorran; Yago Melo, Ryan (Gabi Gol) e Caíque Belém (Isaac); Kukri (Jonas), Motta e Heltinho (Pablo). Técnico: Ronald Tiezer.

