O São Paulo iniciou a trajetória em busca do bicampeonato da Copinha com vitória em cima do Maruinense, clube de Sergipe. O Tricolor venceu a partida por 2 a 0, com direito a um golaço olímpico marcado pelo atacante Tetê. Na reta final da partida, Paulinho, artilheiro da base de Cotia, ampliou de cabeça e definiu o placar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O resultado coloca a equipe na liderança do Grupo 19, enquanto o Independente-AP e o Real Soccer-SP empataram sem gols no outro jogo da chave. A equipe comandada por Alan Barcellos foi dominante na partida, tomando a iniciativa desde o começo do jogo, mas desperdiçou chances de marcar outras vezes e poderia sair com um placar elástico na estreia do torneio.

O próximo compromisso do São Paulo na Copinha será no dia 7 de janeiro, quarta-feira, às 15h. Assim como o primeiro jogo, a partida será disputada no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, cidade-sede do grupo do Tricolor.

continua após a publicidade

Tetê marcou gol olímpico na vitória do São Paulo na Copinha. (Foto: Xsports/YouTube)

Como foi São Paulo e Maruinense

Aos dez minutos, Paulinho foi o primeiro a levar perigo à meta do Maruinense. Acertou um bom chute da entrada da área, mas viu o goleiro Luan espalmar para fora. Pouco depois, aos 21, o São Paulo quase abriu o marcador com uma bela falta cobrada por Igor Felisberto. Bem próximo à grande área, o lateral bateu forte e reto na bola, que explodiu na trave.

Felisberto serviu Paulinho em mais uma chances dentro da grande área, mas o camisa 9 pegou muito embaixo da bola e chutou por cima. O gol saiu aos 35 minutos, após mais uma investida do São Paulo ao ataque. Na cobrança, Tetê cobrou bem fechado e a bola passou por cima do goleiro Luan, que não alcançou e viu a rede balançar. 1 a 0 para o Tricolor.

continua após a publicidade

A vantagem no placar não diminuiu a dominância do São Paulo na partida, que seguiu a maior parte do tempo no campo de ataque. Pedro Ferreira e Felisberto também tentaram ampliar o placar, mas o tempo virou com o placar magro.

No segundo tempo, Allan Barcellos fez alteração e colocou Guilherme Reis na vaga de Gustavo Santana. A mudança alterou o posicionamento dos jogadores em campo, já que Reis passou a atuar como lateral esquerdo e Nicolas, que estava no setor, foi avançado para o ataque e jogou a segunda etapa como ponta. O camisa 6 teve boa atuação e levou perigo constante ao time do Maruinense.

O time sergipano fez uma boa partida diante do São Paulo. Apesar da derrota e do pouco perigo levado à meta de João Pedro, a equipe seguiu tentando investir com jogadas em velocidade contra a defesa do Tricolor. As jogadas surtam pouco efeito pelo bom posicionamento defensivo montado por Allan Barcellos, que adiantou a defesa para se manter presente no campo de ataque.

O segundo gol era esperado desde o começo da etapa final, mas só saiu aos 38 minutos, quando Pedro Ferreira fez bom cruzamento e o centroavante Paulinho anotou de cabeça para fechar o placar de 2 a 0. O camisa 9 estreou na Copinha assim como terminou a última, quando marcou gol na final do São Paulo diante do Corinthians, que deu o título ao tricolor paulista.

✅Ficha técnica

SÃO PAULO 2 X 0 MARUINENSE-SE

1ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, Sorocaba

🥅 Gols: Tetê (35' 1T) e Paulinho (38' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Santana e Matheus Ferreira | Índio, Kiki Guilherme, Matheus e Lincoln

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Allan Barcellos)

João Paulo, Igor Felisberto, Isac, Osório e Nicolas (Felipe); Matheus Ferreira, Djhodney (Juan Potes) e Pedro Ferreira (Bezerra); Tetê (Matheus Menezes), Paulinho e Gustavo Santana (Guilherme Reis)

MARUINENSE-SE (Adriano Lopis)

Luan, Wendio (Gustavo Pi), Índio, Pepê e Guaxi (Rickson); Kiki, Lincoln, Lucas Gago, Guilherme (Igor) e Thallison (Juninho); Matheus (Ronald)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos

🚩 Assistentes: Ademilson Lopes da Silva Filho e Henrique Calderan Gomes de Oliveira