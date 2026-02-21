Estreia de Arias no Palmeiras impressiona torcedores: 'Já mostrou'
Jogador sofreu um pênalti no final do jogo
O Palmeiras venceu, de goleada e sem sustos, o Capivariano, garantindo vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Os destaques da partida foram Vitor Roque, com dois gols, e Jhon Arias, que logo na estreia jogou bem e sofreu um pênalti.
Palmeiras
Confira o que os internautas acharam do jogo do colombiano:
Como foi o jogo?
O Palmeiras dominou as ações desde os primeiros minutos e precisou de pouco tempo para transformar a superioridade em vantagem. Aos quatro, Khellven acionou Vitor Roque, que cabeceou fraco para defesa tranquila de Guilherme Nogueira. Na sequência, porém, o camisa 9 abriu o placar após assistência de Flaco López, a bola ainda desviou na defesa antes de Roque finalizar cruzado, no canto.
O Capivariano respondeu com perigo. Carlos Eduardo cruzou da direita, Marlon Freitas afastou parcialmente e Vinícius Popó pegou a sobra, finalizando por cima, muito perto da trave. Depois, o próprio Popó voltou a levar perigo em chute forte dentro da área.
O Verdão seguiu pressionando. Andreas Pereira articulou boas jogadas, Maurício cruzou para Roque por pouco sem sucesso, e Flaco López exigiu nova defesa de Guilherme Nogueira. Em escanteios cobrados por Andreas, o goleiro também apareceu bem.
Antes do intervalo, o Capivariano ainda desperdiçou ótima chance com Vinícius Popó, que finalizou para fora dentro da área. Mas o Palmeiras foi mais eficiente: aos 35 minutos, Vitor Roque marcou novamente, recebendo de Maurício após jogada trabalhada com Piquerez e batendo no canto para ampliar e encaminhar a vitória ainda na primeira etapa.
Na volta do intervalo, o Capivariano fez duas alterações para tornar o time mais ofensivo e iniciou a etapa pressionando. O Palmeiras, porém, respondeu com um forte chute de canhota de Khellven e equilibrou as ações. Mesmo em vantagem, o time da casa encontrou dificuldades diante da saída de bola adversária. Aos 14 minutos, Allan recebeu lançamento, dominou no peito, driblou o marcador e finalizou cruzado, levando perigo.
Aos 20, o Verdão passou a controlar melhor a posse com Andreas e Allan. Pouco antes da parada para hidratação, quase ampliou: após escanteio, Piquerez cruzou e a bola desviou em Flaco López, exigindo boa defesa de Guilherme Nogueira.
Aos 30 minutos, John Arias fez sua estreia ao entrar na vaga de Allan. Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Sosa também ganharam minutos na etapa final.
No final do jogo, Arias recebeu passe de Felipe Anderson, deu um corte seco e foi atropelado por Balão. Andreas marcou o terceiro gol do Verdão diante de mais de 21 mil torcedores. Ainda deu tempo de Sosa marcar o quarto, após o goleiro Guilherme Nogueira tentar fazer o corte e sofrer o drible da vaca do camisa 19.
Classificado, o Palmeiras aguarda a definição das demais quartas de final do Campeonato Paulista para conhecer o adversário da semifinal. O Santos visita o Novorizontino, enquanto o Corinthians enfrenta a Portuguesa. Já o São Paulo confirmou vaga neste sábado (21), ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques.
