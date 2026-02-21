Crespo exalta classificação do São Paulo e fala sobre união do elenco

Hernán Crespo exaltou o resultado positivo e a classificação do São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista, após a vitória contra o Bragantino por 2 a 1, neste sábado (21). O técnico falou sobre a união do grupo, destacando também a quebra do tabu. Desde 2019, o Tricolor não vencia a equipe como visitante.

- Tempos de parabenizar todo o grupo que tem muita união, humildade e trabalho. São componentes muito importantes. Entendo que é o único jeito pra avançar aqui em Bragança, time muito organizado. Fisicamente são fortes e a gente se comportou bem. Time jogou com personalidade e coragem, teve ocasiões claras. Foi uma batalha, não por acaso não ganhava aqui há 7 anos - disse Crespo.

O técnico ressaltou a mudança de postura do clube neste Paulistão. No começo da temporada, o assunto era a respeito de uma possibilidade de rebaixamento. Agora, o time avança à semifinal e segura uma invencibilidade de sete jogos, com seis vitórias neste intervalo.

- Pensar o campo é a parte mais fácil, problema maior foram os problemas fora de campo. Tentar focar no trabalho não era fácil, ao mesmo tempo era um trabalho visto por todos. Sem pré-temporada, é testar e provar durante a temporada. E no meio do processo, confiar sempre. Confiar nos atletas que se dedicam muito. Temos um grupo muito especial que merece tudo que está acontecendo. A humildade para trabalhar e correr pelo companheiro não é fácil, e eles têm. São Paulo vai brigar sempre por cada bola em cada jogada - concluiu Crespo.

Bragantino x São Paulo: como foi o jogo?

A partida começou com o Red Bull Bragantino tomando a iniciativa. Nos primeiros minutos, a equipe pressionou alto e finalizou com mais perigo. Ao mesmo tempo, o time do interior paulista deixava espaços para os contra-ataques do São Paulo, que conseguia avançar, mas falhava na precisão das conclusões.

O confronto seguiu equilibrado, reflexo do nível técnico apresentado pelas duas equipes. Aos 24 minutos, o jogo ganhou em tensão. Lucas Ramon caiu na área e os jogadores do São Paulo reclamaram de pênalti. A árbitra Daiane Muniz mandou a partida seguir, decisão que virou grito de ofensa por parte da torcida tricolor presente em Bragança Paulista. E falando em torcida, os são paulinos também chamavam atenção, com uma grande festa no setor visitante do Cícero de Souza Marques.

Quando a partida dava sinais de queda de ritmo e pouca criatividade, encaminhando para o intervalo, o São Paulo apareceu. Aos 40 minutos, Bobadilla acelerou de trás, invadiu a área sozinho e finalizou de pé direit no fundo da rede, abrindo o placar.

O retorno do intervalo manteve a intensidade da reta final do primeiro tempo. Em apenas seis minutos, o São Paulo marcou o segundo gol.

Desta vez, o protagonista foi Lucas Moura. Em jogada ensaiada, Danielzinho acionou Luciano, que ajeitou para Lucas finalizar com precisão e balançar as redes. O lance passou por revisão do VAR, mas foi validado pela arbitragem.

O Tricolor começou a abaixar o nível de jogo e neste contexto o Bragantino encontrou sua oportunidade. Aos 27 minutos, o Bragantino reagiu na bola parada. Gustavinho cobrou escanteio com precisão e o zagueiro Gustavo Marques subiu firme para cabecear no chão, sem chances de defesa para Rafael, diminuindo o placar e recolocando o time da casa na partida.

Hernán Crespo fechou o time. A estratégia foi tirar Luciano e por Ferraresi no lugar, deixando a equipe mais defensiva. Nos acréscimos do segundo tempo, o Tricolor ainda ligou com a expulsão de Alan Franco, pela falta em Fernando. O argentino levou o segundo amarelo e deixou o gramado.

Mesmo assim, o São Paulo conseguiu segurar o resultado, a equipe garantiu sua vaga na semifinal da competição, enquanto o Bragantino se despediu do estadual.