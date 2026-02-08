Botafogo altera lista de relacionados para jogo com o Vasco após pressão da Ferj

O Botafogo mudou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Vasco, neste domingo (8), às 18h (de Brasília). Após divulgar relação majoritariamente formada por jovens do sub-20, o Glorioso, em meio ao movimento de pressão da Ferj, levará para São Januário mais cinco jogadores do grupo principal.

A primeira publicação confirmava a informação do Lance!, dada na noite do último sábado (6), que apenas sete jogadores dentre os principais seriam relacionados: Léo Linck, Raul, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles, Vitinho e Allan. Ela foi publicada por volta das 11h15 da manhã nas redes sociais, enquanto a segunda, oficial, às 13h30.

Menos de uma hora depois, a lista saiu das redes e uma nova foi divulgada com as entradas de Newton, Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan. Os demais atletas, que não seriam relacionados para o classico, teriam treino no CT Lonier na manhã deste domingo.

Lista inicial do Botafogo para o clássico com o Vasco (Foto: Divulgação)

A pressão da Ferj se deu na noite de sábado, às vésperas da partida contra o Vasco. A entidade apontou que seu regulamento indicava a utilização de pelo menos sete jogadores no time titular para respeitar direitos comerciais. O planejamento do Botafogo, por sua vez, visa descanso de olho no clássico com o Fluminense pelo Brasileirão, na quinta (12), e na ida da segunda fase da Libertadores contra o Nacional Potosí, da Bolívia, na altitude de cerca de 4.000 metros, no dia 18 (quarta-feira).

Com isso, a tendência é que o Botafogo também mude sua escalação para o clássico com o Vasco. A prévia tinha Léo Linck, Bastos, Kauã Branco e Justino; Kadu, Marquinhos, Bernardo Valim, Gabriel Abdias e Caio Valle; Kauan Toledo e Kadir.

