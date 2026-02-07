Botafogo terá time alternativo contra o Vasco; veja provável escalação
Glorioso já está classificado no Estadual e mira sequência pesada na próxima semana
O Botafogo vai a campo neste domingo (8), às 18h, contra o Vasco, em São Januário, e deve ter equipe muito modificada para o último compromisso da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca. A tendência é de, pela terceira vez no ano, os jovens da base serem utilizados.
Conforme apurou o Lance!, as duas atividades de preparação para o clássico apontaram que apenas sete dos principais atletas devem ser relacionados. São eles: Léo Linck, Raul, Alex Telles, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Allan. O resto do grupo será composto por outros atletas oriundos das categorias de base.
Esse é justamente o número mínimo recomendado pela Ferj em ofício enviado aos clubes nos últimos dias. Da lista, no entanto, apenas Léo Linck e Bastos devem ir a campo no 11 inicial de Martín Anselmi.
Com isso, a provável escalação do Botafogo para o clássico com o Vasco tem: Léo Linck, Bastos, Kauã Branco e Justino; Kadu, Marquinhos, Bernardo Valim, Gabriel Abdias e Caio Valle; Kauan Toledo e Kadir.
Botafogo foca em sequência pesada
Já classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca, o Botafogo dará descanso aos demais atletas do grupo principal visando o clássico com o Fluminense, na quinta-feira (12), pela terceira rodada do Brasileirão.
Depois, o Glorioso terá o mata-mata do Estadual e, no dia 18, jogará fora de casa, na atitude de cerca de 4.000 metros de Potosí, na Bolívia, contra o Nacional Potosí pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores.
