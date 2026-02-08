Cissé chama atenção em estreia como titular e pode virar opção para carência do Atlético-MG

Na noite deste sábado (7), o Atlético e Athletic empataram em 1 a 1 pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Um dos jogadores que chamaram atenção foi o jovem Mamady Cissé, que fez sua estreia como titular pelo Galo. Apesar de já ter sido utilizado em jogos anteriores, foi a primeira vez que o volante iniciou uma partida, chamando a atenção e surgindo como uma possível solução para uma das posições mais carentes do elenco alvinegro.

Natural da Guiné, Mamady Cissé chegou ao Atlético em maio de 2025, após ser descoberto em um torneio de juniores realizado na África. O jogador foi observado e captado pelo CIGA (Centro de Informação do Galo), passando a integrar inicialmente a equipe sub-20 do clube.

Mesmo com apenas 19 anos, Cissé passou a fazer parte do elenco profissional na temporada de 2026, dentro do planejamento do técnico Jorge Sampaoli, que optou por dar oportunidades a jogadores da base nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro.

Antes do confronto diante do Athletic, o volante havia participado de outras duas partidas, entrando no decorrer dos jogos e somando poucos minutos em campo. Diante do Athletic, no entanto, recebeu a chance de iniciar como titular e demonstrou personalidade, intensidade e boa leitura de jogo.

Cissé se destaca pela versatilidade no meio-campo, atuando tanto como primeiro quanto como segundo volante. Com boa capacidade de marcação, velocidade e dinâmica, o jovem surge como uma alternativa concreta para Sampaoli em uma posição que o Atlético busca reforçar no mercado desde a última temporada, mas ainda não conseguiu solucionar.

Adaptação e evolução de Cissé no Atlético

Segundo Paulo Bracks, a contratação de Mamady Cissé para as categorias de base do Atlético representou um desafio interno para o clube. Vindo da África, o jogador precisou passar por um processo de adaptação à cultura, à língua e ao estilo do futebol brasileiro. Para facilitar essa transição, o Atlético contratou um tradutor para acompanhar o atleta, cuja língua oficial é o francês.

Além das questões culturais, Cissé também demandava atenção no aspecto físico. Ao chegar ao clube, o jovem apresentava um biotipo ainda pouco desenvolvido para o futebol profissional. Diante disso, o Atlético implementou um trabalho específico de nutrição e fortalecimento muscular, que resultou em um ganho de nove quilos de massa muscular ao longo de nove meses.

O desempenho de Cissé evoluiu significativamente no segundo semestre de 2025, quando se destacou atuando pela equipe sub-20. As boas atuações chamaram a atenção do técnico Jorge Sampaoli, que decidiu integrar o jogador ao elenco profissional no planejamento inicial do Campeonato Mineiro.

Desde então, o jovem meia parece estar conquistando o treinador. Além das atuações no Estadual, Cissé também foi relacionado para as duas partidas iniciais do Campeonato Brasileiro, mostrando seu crescimento dentro do elenco principal e tornando uma possível opção para a temporada.