Meia explica motivo para derrocada do Botafogo em 2023: 'Nunca falei isso'

Atualmente na Portuguesa-SP, o meio-campista Gabriel Pires viveu momentos de euforia e tristeza profunda com o Botafogo em 2023, ano da derrocada no Campeonato Brasileiro. Em entrevista à "ESPN", o jogador contou os motivos que, em sua visão, resultaram na queda de produção e perda do título.

continua após a publicidade

➡️ Reestruturação, glórias e conflito: como foi o trabalho de Thairo Arruda no Botafogo

➡️ Botafogo faz pagamento e derruba transfer ban da Fifa

Em 2023, o Botafogo chegou a abrir 13 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e liderou o Brasileirão da 3ª a 34ª rodada. O marco da campanha trágica no fim do ano em questão foi a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, em casa, após abrir 3 a 0, ainda na 31ª.

— É delicado e nunca falei isso… Mas acho que foi não saber administrar a situação no meio da competição e não ter a real noção da dificuldade que é ganhar um Brasileiro. Chegar à metade do campeonato com uma diferença grande já é difícil demais, mas ganhar é mais ainda — disse Gabriel Pires.

continua após a publicidade

— Acho que faltou maturidade e emocional para saber lidar com isso. (Euforia e empolgação) São coisas que eu prefiro deixar para o torcedor do que para dentro, o torcedor é quem tem que fazer a parte dele — destacou o ex-Botafogo.

Gabriel Pires jogou no Botafogo entre 2022 e 2023 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo do céu ao inferno

Na temporada em questão, o Botafogo foi comandado pelo português Luís Castro até a 12ª rodada. O português, atualmente no Grêmio, aceitou proposta do Al-Nassr e foi substituído por Bruno Lage, que permaneceu no cargo até a 26ª rodada, quando a vantagem caiu para nove pontos após o empate com o Goiás, também no Nilton Santos, por 1 a 1.

continua após a publicidade

Depois disso, Lucio Flavio assumiu como interino e foi demitido quando o Glorioso perdeu a liderança. Tiago Nunes foi contratado, mas não conseguiu dar confiança ao time, que acabou terminando apenas na quinta colocação.

🤑 Aposte nos jogos do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo