Vasco busca virada de chave, e Botafogo preserva elenco em clássico do Carioca

Vasco e Botafogo escrevem neste fim de semana mais um capítulo de uma das rivalidades mais tradicionais do futebol carioca. O clássico em São Januário, válido pela última rodada da fase de grupos do Estadual, coloca frente a frente equipes que vivem momentos completamente distintos na temporada, embora carreguem a mesma pressão histórica de sempre vencer.

Do lado alvinegro, o cenário é de tranquilidade na tabela e de planejamento para desafios maiores. O Botafogo entra em campo com a primeira colocação do Grupo B já assegurada e com o adversário das quartas de final definido: o Flamengo, em duelo marcado para o domingo de Carnaval, no Nilton Santos. Com a situação confortável, a comissão técnica decidiu utilizar o regulamento para preservar o elenco e deve relacionar apenas sete atletas profissionais, limite mínimo permitido. A estratégia tem como objetivo controlar a carga física do grupo.

A preocupação de Martín Anselmi está diretamente ligada à agenda pesada que se aproxima. Na próxima quinta-feira (12), o time encara o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No fim de semana de Carnaval, o Flamengo. E, na terça-feira, 17 de fevereiro, a delegação embarca para Potosí, na Bolívia, onde enfrentará o Nacional-BOL pela segunda fase preliminar da Libertadores. Os mais de quatro mil metros de altitude exigem cuidados especiais, e o clube entende que chegar com jogadores desgastados poderia comprometer todo o planejamento continental.

No Vasco, o clima é bem diferente. A classificação às quartas veio de forma dramática, graças ao histórico 7 a 1 do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa no último sábado (7). Mesmo com a vaga garantida, o time ainda busca afirmação e convive com desconfiança do torcedor. As oscilações têm sido frequentes neste início de ano e são reflexo de um problema que se arrasta desde 2025, quando a equipe teve uma reta final de Brasileiro irregular.

Os números recentes ajudam a explicar o incômodo: nos últimos 15 jogos, o time de Fernando Diniz somou apenas 12 dos 45 pontos possíveis, aproveitamento de 26,7%. Hoje o Vasco ocupa a quarta posição do Grupo A, mas um triunfo no clássico pode levá-lo ao segundo lugar e a um confronto com o Bangu. Em caso de manutenção do quarto posto, o adversário será o Fluminense.

Para buscar a virada de chave, o Cruz-Maltino deve ir a campo com força máxima, exceção feita às duas últimas contratações: o lateral-esquerdo Cuiabano, recém-chegado do Nottingham Forest, e o atacante Claudio Spinelli, ex-Independiente del Valle. Em um São Januário que promete casa cheia, o duelo opõe um Botafogo cauteloso e estratégico a um Vasco sedento por confiança — ingredientes que costumam transformar o clássico em um jogo imprevisível.

