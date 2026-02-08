Fluminense reencontra artilheiro da Máquina Tricolor em duelo pela Taça Guanabara
Bufalo Gíl é coordenador técnico do Maricá, adversário deste domingo (8)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense possui 13 títulos de Taça Guanabara e um deles foi conquistado em 1975, pela Máquina tricolor, que também conquistou o Carioca. E para voltar a conquistar esse título, o Flu precisará superar o Maricá de Bufalo Gil, artilheiro da época e uma das principais peças daquele time.
Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e prováveis escalações
Onde Assistir
Fluminense e América do México negociam empréstimo de Lima
Fluminense
Flamengo e Vasco lutam por vaga: saiba a situação dos 12 times na rodada final do Carioca
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O confronto acontece neste domingo (8), às 20h30, no Maracanã. Diante de sua torcida e contra um ídolo histórico, o Flu tenta levantar novamente o troféu, conquistado pela última vez em 2023.
Prestes a reencontrar o clube pelo qual se consagrou, o ex-atacante falou sobre a emoção de reencontrar a atmosfera carioca, agora do outro lado e como coordenador técnico.
- O Maracanã sempre foi um lugar muito especial na minha vida. Vivi momentos inesquecíveis aqui com a camisa do Fluminense, conquistas que marcaram minha carreira. Voltar agora, representando o Maricá F.C., é diferente, mas igualmente emocionante - destacou Búfalo Gil.
➡️ Fluminense pode conquistar Taça Guanabara sem entrar em campo; veja o cenário
Gil assumiu a função no Maricá em 2024. Naquele ano, o time conquistou a Série A2 do Estadual e conseguiu uma vaga na elite pela primeira vez. Agora, disputa pelo segundo ano consecutivo a primeira divisão e vai tentar atrapalhar a vida do Flu.
As equipes estão em situações opostas. Enquanto o Flumiennse está em primeiro do Grupo A, e tenta confirmar o título, o Tsunami está em último do Grupo B e briga contra o rebaixamento.
Búfalo Gil pelo Fluminense
Apelidado de Búfalo pelo contraste entre sua velocidade e seu porte físico, Gilberto Alves defendeu o Fluminense entr 1974 e 1976. Componente fundamental da Maquina Tricolor, fez 75 gols em 172 jogos com a Armadura Tricolor.
Nas três temporadas em que defendeu o Flu, conquistou o bicampeonato Carioca em 75 e 76, além da Copa Viña del Mar e do Torneio de Paris. Pela ponta direita consagrou sua parceria com Rivellino em uma dinâmica típica de um matador com seu camisa 10.
🍀 Aposte na vitória do Fluminense contra o Maricá!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira as informações de Fluminense x Maricá
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X MARICÁ
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)
Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.
- Matéria
- Mais Notícias