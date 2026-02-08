menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense reencontra artilheiro da Máquina Tricolor em duelo pela Taça Guanabara

Bufalo Gíl é coordenador técnico do Maricá, adversário deste domingo (8)

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
07:05
maquina tricolor fluminense
imagem cameraMáquina Tricolor (Foto: Flu Memória)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense possui 13 títulos de Taça Guanabara e um deles foi conquistado em 1975, pela Máquina tricolor, que também conquistou o Carioca. E para voltar a conquistar esse título, o Flu precisará superar o Maricá de Bufalo Gil, artilheiro da época e uma das principais peças daquele time.

O confronto acontece neste domingo (8), às 20h30, no Maracanã. Diante de sua torcida e contra um ídolo histórico, o Flu tenta levantar novamente o troféu, conquistado pela última vez em 2023.

Prestes a reencontrar o clube pelo qual se consagrou, o ex-atacante falou sobre a emoção de reencontrar a atmosfera carioca, agora do outro lado e como coordenador técnico.

- O Maracanã sempre foi um lugar muito especial na minha vida. Vivi momentos inesquecíveis aqui com a camisa do Fluminense, conquistas que marcaram minha carreira. Voltar agora, representando o Maricá F.C., é diferente, mas igualmente emocionante - destacou Búfalo Gil.

Gil assumiu a função no Maricá em 2024. Naquele ano, o time conquistou a Série A2 do Estadual e conseguiu uma vaga na elite pela primeira vez. Agora, disputa pelo segundo ano consecutivo a primeira divisão e vai tentar atrapalhar a vida do Flu.

As equipes estão em situações opostas. Enquanto o Flumiennse está em primeiro do Grupo A, e tenta confirmar o título, o Tsunami está em último do Grupo B e briga contra o rebaixamento.

Bpufalo Gil, ídolo do Fluminense, é o atual treinador do Maricá (Foto: Bruno Maia/Maricá)
Búfalo Gil pelo Fluminense

Apelidado de Búfalo pelo contraste entre sua velocidade e seu porte físico, Gilberto Alves defendeu o Fluminense entr 1974 e 1976. Componente fundamental da Maquina Tricolor, fez 75 gols em 172 jogos com a Armadura Tricolor.

Nas três temporadas em que defendeu o Flu, conquistou o bicampeonato Carioca em 75 e 76, além da Copa Viña del Mar e do Torneio de Paris. Pela ponta direita consagrou sua parceria com Rivellino em uma dinâmica típica de um matador com seu camisa 10.

Bufalo Gil em duelo do Fluminense contra o Vasco (Foto: Flu Memória)
Confira as informações de Fluminense x Maricá

✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X MARICÁ
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)
Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.

