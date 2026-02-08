O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026, que terá transmissão exclusiva de jogos na LanceTV, se encontra na primeira fase e as equipes buscam a classificação para as fases eliminatórias seguintes. Confira como estão os times e os destaques do campeonato até o momento aqui no Lance!.

continua após a publicidade

Na primeira fase, é realizada uma disputa, em turno único, no formato de pontos corridos entre os 10 times. Operário-MS, Bataguassu, Naviraiense, Pantanal, Costa Rica-MS, Águia Negra, Dourados, Corumbauense, Ivinhema e CRA são os clubes que disputam a primeira divisão em 2026 e buscam a classificação para a segunda fase, semifinal e final.

Uma boa fase de liga é importante para a sequência do campeonato. Isso porque os dois melhores colocados na primeira fase avançam diretamente para a semifinal, enquanto os times do 3º ao 6º lugar se enfrentam na segunda fase (3º colocado contra 6º colocado e 4º colocado contra 5º colocado), com jogos de ida e volta.

continua após a publicidade

Corumbaense recebeu o Operário pelo campeonato Sul-Mato-Grossense (Foto: Reprodução Instagram/@operariofc_ms)

📋 Tabela e destaques do Sul-Mato-Grossense

Buscando o tricampeonato consecutivo, o Operário-MS lidera a tabela desta edição. Invicto até o momento, são três vitórias e dois empates em cinco jogos. Além da melhor pontuação, o time tem o melhor ataque do torneio (10 gols marcados) e a melhor defesa (2 gols sofridos), com saldo de oito gols positivos. O atacante Luisinho, de 34 anos, é o destaque do time e artilheiro da competição, ao lado de Firmino (Pantanal), Choco (Bataguassu) e Vitão (Águia Negra), com três gols cada.

Aos 34 anos, Luisinho soma passagens por Santa Cruz, Bahia e Atlético-GO, além de seis temporadas no futebol da Arábia Saudita. O elenco ainda conta com nomes experientes, como Jonas, ex-Flamengo, Matheus Galdezani, com passagens por Coritiba, Internacional, Atlético-MG e Bahia, e o goleiro Lucas Covolan, que retorna ao Brasil após dez anos no futebol inglês.

continua após a publicidade

Bataguassu, o vice-colocado, tem um jogo a menos que o líder e pode ultrapassá-lo ainda nesta rodada, a depender dos placares. O time da cidade de mesmo nome nunca venceu a primeira divisão (assim como CRA e Dourados, na parte inferior da tabela e em situações mais delicadas, especialmente o lanterna CRA) – e nem chegou a uma final. Caso mantenha o bom desempenho, pode fazer história neste ano. No ano passado, já faz ao ser campeão da segunda divisão do regional.

Pantanal, atualmente na quarta colocação, venceu a segunda divisão em 2023, mas também está na lista de clubes em busca do primeiro título – e conta com a estrela de Firmino para o objetivo. Naviraiense (3º) foi campeão uma única vez, em 2009, e busca repetir a dose.

Quinto colocado, o bicampeão Costa Rica busca o terceiro campeonato, tendo vencido em 2021 e 2023. Provisoriamente ocupando a última vaga para a segunda fase, Águia Negra aposta no faro de gol de Vitão para o pentacampeonato. Dourados e Corumbaense (que já foi campeão duas vezes) estão atualmente na "zona neutra", pois não se classificam para a próxima fase, mas também não estão na zona de rebaixamento – ao contrário de Ivinhema e CRA, ambos com dois pontos, com diferença nos critérios de desempate.

🍀 Aposte no Campeonato Sul-Mato-Grossense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

+ Tudo Sobre Campeonatos Estaduais