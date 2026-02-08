Vale título! Vidente aponta resultado de Vasco x Botafogo no Carioca

Vasco e Botafogo se enfrentam, na tarde deste domingo (11), em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. O duelo será realizado em São Januário e pode terminar com título para o Glorioso. Um vidente apontou qual será o resultado da partida.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Vasco vai vencer o Botafogo e eliminar qualquer chance de título para o rival. Vale lembrar que para o Alvinegro ser campeão da Taça Guanabara, precisa vencer o clássico e torcer para uma derrota do Fluminense contra o Maricá. A bola vai rolar no Caldeirão às 18h (de Brasília) pela decisão.

A previsão do vidente concluiu que o Botafogo em alguns momentos do jogo vai oferecer perigo ao Vasco, que joga em casa. Ainda assim, o time comandado por Fernando Diniz vai superar a equipe de Martin Anselmi.

Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Cariocão (Foto: Arte Lance!)

Como chegam Vasco e Botafogo para o duelo

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8), em São Januário, às 18h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view.

Os dois rivais chegam para a partida já classificados para a fase quartas de final. O Cruz-Maltino conquistou a vaga com a vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa e, por enquanto, irá enfrentar o Fluminense nas quartas de final. Caso vença, pulará para a segunda colocação e irá enfrentar o Volta Redonda.

A tendência é que o técnico Fernando Diniz vá com força máxima para quebrar a sequência ruim no início do ano. O Vasco não vence há três partidas, sendo seu último jogo um empate em casa sofrido para a Chapecoense com gol nos acréscimos do segundo tempo.

Adversário do Vasco, o Botafogo não tem mais o que fazer quanto à tabela de classificação por ter assegurado a primeira colocação do Grupo B após os resultados de sábado (7), com os empates de Madureira e Boavista.

De olho na sequência pesada, com clássico pelo Brasileirão no meio de semana com o Fluminense e na ida da segunda fase da Libertadores, na altitude de Potosí, na Bolívia, no dia 18, Martín Anselmi deve levar a campo equipe alternativa. O Botafogo chega para o jogo após dura derrota fora de casa para o Grêmio, pelo placar de 5 a 3.

