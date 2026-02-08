Lucas Moura renasce como esperança no São Paulo

Ainda no começo do ano, Lucas Moura já pode afirmar que vive uma temporada muito mais tranquila em relação à anterior, marcada por diversos problemas físicos, em um ano no qual o próprio veterano destacou ter sido um dos piores de sua carreira. Mais uma vez, foi decisivo para o São Paulo: marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Primavera, o que empatou o placar no Morumbis.

Em números, o desempenho também chama atenção, atrai elogios de Hernán Crespo e reforça a ideia de que o jogador pode renascer como esperança do Tricolor após momentos complicados do clube, tanto dentro quanto fora de campo. Lucas, inclusive, igualou marcas registradas no PSG. Com a camisa do São Paulo, chegou a 96 participações diretas em gols, repetindo a melhor marca individual de sua carreira, alcançada no clube francês.

Ao todo, o atacante soma 227 partidas pelo São Paulo, com 56 gols marcados e 40 assistências, números que reforçam sua importância no atual momento da equipe.

Totalmente recuperado, Lucas voltou a ser relacionado como titular e tem se mostrado cada vez mais influente nos resultados. Contra o Santos, durante a semana, deu a assistência para Calleri empatar a partida, pelo Brasileirão. Após o confronto, o camisa 7 falou sobre o momento vivido.

- Minha luta começou lá em março, quando eu machuquei, contra o Palmeiras. Dois, três períodos de tratamento e lutando, tentando voltar a jogar sem dor e agora, finalmente, eu consegui. Então é desfrutar disso, continuar batalhando, continuar dando meu melhor no dia a dia pra poder ajudar o time, que é o mais importante. O que eu mais amo fazer é entrar em campo pelo São Paulo, defender essa camisa, e ver o Morumbi como tava hoje. Então poder sentir tudo isso novamente, fazer um gol, sentir a conexão com a torcida, poder vencer um jogo… isso é especial, isso não tem preço - disse.

Lucas Moura ganhou elogios de Hernán Crespo

Após a vitória, Hernán Crespo não poupou elogios ao elenco. Falando de casos individuais, o veterano foi citado pelo técnico.

- E fico muito feliz pelo Lucas Moura, muito feliz! Ele precisava de uma noite assim. Já estávamos vendo que ele estava crescendo, fico muito feliz por Calleri também. Luciano é Luciano, quando entra mudo tudo. E o Rafael é um goleiro especial, é um goleiro que ganha jogos. Ele é um goleiro de time grande, se você quer atacar tanto e ser protagonista você precisa de um ou dois milagres. Uma consistência de rendimento que faz ele ser um goleiro especial - destacou.

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.

