06/11/2024

O Botafogo venceu o Vasco, por 3 a 0, nesta terça-feira (5), em clássico válido pela 32ª rodada do Brasileirão, e se isolou na liderança do campeonato. Em votação no canal de WhatsApp do Lance!, a maioria dos torcedores brasileiros acreditam no título do Glorioso em 2024.

Com o resultado sobre o Vasco, o Botafogo chegou aos 67 pontos e ampliou a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, com 61 pontos. Segundo o site "InfoBola", do matemático Tristão Garcia, as chances do Glorioso levantar o troféu são de 86%. Além do Glorioso e do Verdão, Fortaleza e Internacional completam o G-4 do Brasileirão.

Na 32ª rodada, o Palmeiras foi derrotado no "Derby Paulista" por 2 a 0 contra o Corinthians, na segunda (4); porém, a equipe alviverde ainda tem 10% de chance de título. Além dos paulistas, o Fortaleza segue com 60 pontos e tem 3% de probabilidade de vencer o campeonato.

Nesse sentido, a pergunta "Palmeiras ou Fortaleza ainda podem tirar o título do Brasileirão do Botafogo?" foi realizada para os fãs do Lance!. Na pesquisa, 72% dos votantes acreditam que não há mais chance para Verdão e Leão do Pici. Assim, 28% votaram que o Glorioso ainda pode perder o ´titulo, visto que o campeonato ainda não acabou.

Além da liderança isolada, a vitória do Botafogo sobre o Vasco valeu uma passagem confirmada para a Libertadores de 2025 e a possibilidade de ser campeão contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na 36ª rodada do Brasileirão.

