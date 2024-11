Fluminense jogará três jogos de Brasileirão seguidos às sexta-feiras

Fluminense não joga no domingo pelo Brasileirão desde setembro (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 13:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense já conhece o calendário de próximos jogos do clube pelo Brasileirão de 2024. O Tricolor jogará três jogos seguidos às sexta-feiras, data atípica da principal competição nacional.

➡️ Saída de Marcelo não afeta planos do Fluminense para 2025; entenda

Na última sexta-feira, o Fluminense enfrentou o Grêmio pelo Brasileirão, no Maracanã, às 21h. Na ocasião, a partida terminou empatada em 2 a 2, e ficou marcada pela briga entre Mano Menezes e Marcelo. O técnico se desentendeu com o lateral à beira do gramado, e desistiu de colocá-lo no jogo.

Na terça-feira (5), a CBF confirmou as próximas datas dos jogos do Fluminense no campeonato. O Tricolor encara o Internacional na sexta-feira (8), às 19h30, no Beira-Rio. Após a volta da Data Fifa, o clube recebe o Fortaleza, no dia 22 de novembro, às 21h30, no Maracanã, também em uma sexta.

➡️ Cano completa 90 gols pelo Fluminense! Relembre os mais marcantes

Desde o início do formato de pontos corridos no Brasileirão, na edição de 2003, o Fluminense só havia jogado em sextas-feiras duas vezes Nas partidas, o clube empatou em 2 a 2 com o Vitória no Maracanã, em 2005, e com o São Caetano no Anacleto Campanella, em 2016.

"Esquecido" pela CBF

O Fluminense não joga no "horário nobre" do futebol brasileiro, domingo às 16h, desde o dia 4 de agosto. Há três meses, o Tricolor venceu o Bahia por 1 a 0 nesta data, para um público de quase 50 mil pessoas no Maracanã. Além disso, o último jogo do clube no domingo, em qualquer hora, foi em setembro, no dia 29, na derrota para o Atlético-GO por 1 a 0 fora de casa.

Além dos próximos dois jogos, o Fluminense ainda terá mais quatro jogos para encerrar o Brasileirão desta temporada. A tabela é formada por Criciúma (C), Athletico-PR (F), Cuiabá (C) e Palmeiras (F).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense