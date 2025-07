A seleção brasileira já mostrou para o mundo muitos talentos durante a Copa 2 de Julho, realizada em Salvador. Dos 25 atletas convocados para o torneio, apenas um se sente em um ambiente familiar. É o caso do meia Davi Fraga, baiano de Ibicaraí que é destaque no Flamengo e retorna ao seu estado de origem para brilhar com a camisa amarelinha.

Davi é o vice-artilheiro do Brasil na competição, com cinco gols em cinco jogos e direito a hat-trick na partida contra o Jacobina, pela segunda rodada da fase de grupos. Ele só está atrás do atacante Rodrigo, que foi cedido pelo Vasco para disputar a competição com a Seleção e já balançou as redes seis vezes.

Gols de Davi Fraga na Copa 2 de Julho:

Brasil 13 x 0 Jacobina - ⚽⚽⚽

Brasil 8 x 0 Seleção Scout (Bolívia) - ⚽

Brasil 6 x 0 Dom Macedo - ⚽

Único baiano na Seleção

Davi Fraga carrega bandeira de Ibicaraí em jogo do Flamengo (Foto: redes sociais)

Davi Fraga tem 15 anos e é natural de Ibicaraí, município que tem cerca de 21 mil habitantes e fica próximo a Itabuna, no Sul da Bahia. Ele é o único atleta que se sente mais perto de casa nesta Copa 2 de Julho, já que os jogos da Seleção são disputados no estádio de Pituaçu, na capital baiana.

— Sou de Ibicaraí, na região sul da Bahia. Eu comecei na escolinha do professor Betinho, aí de lá eu fiz uma peneira do Flamengo, em Buerarema. Aí eu fui para o Ninho, fui aprovado lá e, graças a Deus, estou na seleção brasileira. Muito feliz por estar de volta à Bahia, meu primo está aqui assistindo, minha mãe e toda família vendo de casa. Espero conquistar esse título aqui na Bahia também — declarou Davi em entrevista ao Lance! depois da vitória contra o Botafogo, nesta terça-feira (8).

Atualmente, Davi mostra todo seu potencial no Flamengo, clube que ele ajudou a conquistar vários títulos e onde é camisa 10. Nesta primeira convocação para a seleção brasileira, ele mostra que merece mais espaço e vai brigar por titularidade.

Davi Fraga, que hoje defende a Seleção, assina contrato com o Flamengo (Foto: redes sociais)

A Copa 2 de Julho celebra a Indepedência do Brasil na Bahia, um dos capítulos mais importantes do país e que marcou a expulsão dos portugueses do solo brasileiro. A competição reuniu 40 equipes neste ano e tem final marcada para o dia 13 de julho.