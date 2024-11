Maus resultados não devem afetar reeleição de Leila Pereira no Palmeiras

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/11/2024 - 12:44 • São Paulo (SP)

Que o Palmeiras vive uma fase instável nos últimos jogos do Brasileirão não é segredo. O time vem de um empate com o Fortaleza e uma derrota para o Corinthians, mas ainda mantém vivo o sonho do tricampeonato. Nos próximos dias, fora de campo, o Alviverde passará por um momento importante: as eleições presidenciais, com data prevista para o dia 24 de novembro.

+ Estêvão pode ser o diferencial do Palmeiras na luta pelo Brasileirão

A atual mandatária do Verdão, Leila Pereira, disputará a presidência com Savério Orlandi. As duas chapas foram aprovadas no filtro do Conselho Deliberativo, que é uma espécie de "primeiro turno", e agora se preparam para a assembleia de sócios. Dessa forma, quem receber mais votos comandará o Palmeiras até o fim de 2027.

No entanto, apesar da ausência de títulos no ano, já que o time comandado por Abel Ferreira venceu apenas o Paulistão e se despediu precocemente - comparado a anos anteriores - da Libertadores e Copa do Brasil, Leila Pereira segue como a grande favorita a permanecer no cargo principal do Palmeiras.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Desde o filtro para aprovação das chapas, Leila Pereira já mostrou sua força. Na ocasião, eram necessários 44 votos, e a atual presidente teve 168 votos contra e 85 de Savério. Até então, Maurício Galiotte, em 2016, foi quem tinha a melhor marca, recebendo 165 votos.

Pontos favoráveis

A vantagem de Leila Pereira, da situação, em relação à Savério Orlandi, que representa a reconstrução do movimento da oposição, é principalmente por tudo que o Palmeiras venceu nos últimos anos. Ela é a presidente do clube com mais títulos no século e quer dar continuidade ao trabalho que vem funcionando.

O título paulista desta temporada foi o sétimo da gestão de Leila, que conquistou, também, três competições em 2022 (Recopa Sul-Americana, Paulista e Brasileiro) e outras três em 2023 (Supercopa do Brasil, Paulista e Brasileiro).

Manter o técnico Abel Ferreira no cargo e ainda prorrogar o vínculo do português com o clube foi importante para a sequência de um trabalho que vem dado ótimos resultados. O contrato que terminaria no fim desta temporada, agora vai até dezembro de 2025. No entanto, Leila não esconde o desejo de seguir com o treinador até o final de seu segundo mandato, caso aconteça.

Outro ponto que conta a favor da presidente é que o clube está prestes a fechar um super patrocínio master com a Sportingbet, principal candidata a substituir a Crefisa. Caso se concretize, o fim de exclusividade pode elevar o patrocínio do Palmeiras em R$ 70 milhões na arredacação anual.

Por fim, o acordo com a WTorre, que deu fim a uma briga judicial de quase dez anos na gestão do Allianz Parque, que teve um saldo total de R$ 117 milhões para o clube.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!