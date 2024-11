Botafogo fica mais próximo de ser campeão; veja probabilidades do Brasileirão

Taça do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 11:00 • Redação do Lance!

A 32ª rodada do Brasileirão termina nessa quarta-feira (6), mas qualquer placar dos jogos Cruzeiro x Flamengo e Atlético-GO x Atlético-MG não promove mudanças de colocação entre os três primeiros. Após mais uma série de resultados, o Botafogo ampliou a vantagem na liderança do campeonato. Segundo o site "InfoBola", do matemático Tristão Garcia, as chances do Glorioso levantar o troféu são de 86%.

➡️ Textor provoca Flamengo e projeta mais investimento para o Botafogo

Com o resultado sobre o Vasco, o Alvinegro chegou aos 67 pontos e ampliou a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, com 61 pontos. Assim, é impossível que o Botafogo fique fora do G4 nas próximas seis rodadas restantes, mesmo se perder todos os confrontos.

Além do Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Internacional completam o G-4 da tabela do Brasileirão. Na rodada, o Palmeiras foi derrotado no "Derby Paulista" por 2 a 0 contra o Corinthians, na segunda (4); porém, a equipe alviverde ainda tem 10% de chance de título. Além dos paulistas, o Fortaleza segue com 60 pontos e tem 3%, e o Flamengo - quinto colocado - soma 55 pontos, tem 1% de chance.

Apesar de ocupar o G-4, o Colorado não tem mais chances de título, segundo os cálculos do site. O Rubro-Negro, por sua vez, tem um jogo a menos em relação aos outros clubes citados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local.

Como foi o jogo entre Botafogo e Vasco pelo Brasileirão?

Savarino comemora primeiro gol marcado pelo Botafogo no clássico contra o Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O primeiro tempo terminou e começou com um massacre do time da casa. O Botafogo tomou conta da partida logo nos minutos iniciais. Com boas infiltrações de Savarino, e com intensidade para trocar passes, o venezuelano abriu o placar aos oito minutos, depois do lançamento de Alex Telles. O Glorioso não deixou o Vasco respirar, e quatro minutos depois, saiu o segundo. Com grande jogada do trio de ataque, Savarino tabelou com Igor Jesus, que passou para Luiz Henrique bater com estilo e ampliar o placar.

O Alvinegro poderia ter ampliado. A pressão se manteve. Os cruz-maltinos mal viram a cor da bola. Ao fim dos 45 minutos iniciais, o árbitro assinalou um pênalti para o Botafogo, depois de uma falta de João Victor em Igor Jesus. Com a revisão do VAR, o juiz substituiu a penalidade por um falta fora da área e expulsou o zagueiro vascaíno. Com 2 a 0 em desvantagem no placar, acabou barato o primeiro tempo para a equipe de Rafael Paiva.

O segundo tempo seguiu o embalo do primeiro. Os técnicos fizeram alterações. Rafael Paiva decidiu por fechar o time. Tirou Vegetti, Puma Rodríguez e Payet. Já Artur Jorge foi para frente, tirou Adryelson e colocou Júnior Santos, voltando aos gramados depois de mais de um mês se recuperando de lesão, além de Tiquinho Soares e Lucas Halter. As substituições deram resultado para o lado do Glorioso, e o camisa 11 ampliou o placar apenas três minutos após pisar em campo.