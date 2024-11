Vitória no clássico valeu mais do que os três pontos ao Botafogo

Junior Santos comemora vitória sobre o Vasco no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/11/2024 - 03:45 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira(5), o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, no Nilton Santos, em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que se viu foi um verdadeiro atropelo em casa, em que os visitantes não conseguiram ver a cor da bola. Mas, além dos três pontos, a vitória valeu uma passagem confirmada para a Libertadores de 2025 e a possibilidade de ser campeão contra o Palmeiras.

Com o resultado sobre o Cruz-Maltino, o Glorioso chegou aos 67 pontos e ampliou a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, com 61 pontos. Assim, é impossível que o Botafogo fique fora do G4 nas próximas seis rodadas restantes, mesmo se perder todos os confrontos.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro na reta final da temporada, a equipe de Artur Jorge foi o primeira equipe brasileira a se classificar para o torneio continental. Agora, as próximas vagas serão decididas pela Copa do Brasil, Sul-Americana e os melhores colocados na tabela do Brasileirão, que pode ter até oito representantes, dependendo de combinação de resultados.

Além da vaga para a Libertadores, o Glorioso deu mais um passo para ser campeão brasileiro e decisão pode acontecer contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Abrindo seis pontos de vantagem, a equipe de Artur Jorge pode, matematicamente, levantar a taça contra os alviverdes. Para isso, precisa vencer os dois confrontos seguintes, contra o Cuiabá e Atlético-MG, para manter a mesma distância sobre o vice.

Após o clássico, o técnico Artur Jorge falou sobre a importância da vitória sobre o Vasco e da 'gordura' conquistada à essa altura do campeonato.

– Temos 18 pontos para disputar. Eu não vou cair aqui no clichê de dizer que é tudo igual. Quanto mais pontos nós tivemos de vantagem melhor, mais próximos ficamos de um objetivo. Agora sabemos que é importante também para nós humanizar o futebol e saber que deste lado há uma equipe que vai lutar até a exaustão. A equipe tem muita vontade, tem uma equipe que nos jogos restantes vai saber que tem 6 de vantagem, mas que também sabe que nada está a ganho nem garantido. Portanto, temos que continuar a ser uma equipe dominadora, vencedora, somar pontos, somar vitórias, controlar ansiedades, controlar expectativas, afastar medos, resguardarmos a coragem.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (9), contra o Cuiabá, no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília) para ir em busca de mais três pontos e manter a vantagem no topo da tabela.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Vasco, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)