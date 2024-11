Neymar atua pelo Al-Hilal contra o Esteglhal, pela Champions da Ásia (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 12:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Com apenas sete jogos realizados no Al-Hilal desde sua chegada, Neymar pode deixar o clube saudita antes do fim de seu contrato. Com isso, o atacante seria um nome cobiçado no futebol brasileiro por conta de seu talento.

Aos 32 anos, o jogador da Seleção Brasileira pode reforçar equipes que estarão na disputa do próximo Super Mundial de Clubes, que será realizado em meados de 2025. O atleta também tem outras opções, como voltar à sua casa e relembrar suas origens.

Neymar no Flamengo?

Nos últimos anos, Neymar e Flamengo construíram uma relação muito íntima e com muitos rumores sobre uma possível chegada do astro no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro estará no Super Mundial de Clubes, além de ser um clube que está sempre disputando os principais títulos a nível nacional e continental, o que pode ser um combustível para que o atacante veja com bons olhos uma transferência ao Mais Querido.

E o Palmeiras?

Apesar de ter sido formado no Santos, Neymar era torcedor do Palmeiras em sua infância. Assim como o Flamengo, o Verdão também estará no Super Mundial de Clubes, além de ter uma equipe capaz de brigar pelos principais títulos na próxima temporada. Além disso, o clube conta com Felipe Anderson, que atuou com o craque no Santos e pode ser um trunfo em uma hipotética negociação.

Volta ao Santos?

O Santos está cada vez mais próximo de um retorno à Série A do Brasileirão e pode confirmar seu acesso na segunda-feira (11). Com isso, o Peixe se torna uma opção para Neymar, que nunca descartou uma volta à Vila Belmiro e teria a oportunidade de disputar o Paulistão e a Copa do Brasil, torneios que já venceu em sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano.

Opção no Botafogo?

Na final da Libertadores e na liderança do Brasileirão, o Botafogo tem a opção de se fazer presente no Super Mundial de Clubes caso vença o Atlético-MG, na decisão do torneio continental. O clube não tem garantias com relação as permanências de Luiz Henrique e Thiago Almada para a próxima temporada e poderia repor a saída de um de seus principais atletas do elenco com a chegada de Neymar. O clube tem dinheiro para investir na chegada do astro, o que deve ser um fator decisivo.

Alternativa em BH

Uma opção pouco usual seria o Cruzeiro, que luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Comprado por Pedro Lourenço, a Raposa planeja investimentos pesados nos próximos anos. Além disso, o atacante atuou com Fernando Diniz na curta passagem do treinador de forma interina pela Seleção Brasileira.

Neymar em aquecimento no Al-Hilal (Foto: Adel Al-Daim/AFP)