Gol de Alerrandro em Vitória x Cruzeiro é indicado ao Prêmio Puskás
Partida aconteceu na 23ª rodada do Brasileirão 2024
Uma bicicleta quase da meia-lua para encobrir o goleiro Cássio e acertar a gaveta. Foi assim o segundo gol do Vitória na partida contra o Cruzeiro, no Barradão, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão do ano passado. O autor da pintura foi Alerrandro, que já saiu do clube mas vai representar o Rubro-Negro mundialmente com a indicação ao prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada [assista abaixo].
O escolhido vai ser divulgado durante a cerimônia do The Best, organizada pela Fifa, ainda sem data confirmada.
Naquela noite de 19 de agosto, o Vitória abriu 2 a 0, justamente com esse golaço aos 28 minutos do primeiro tempo, e ainda deixou o Cruzeiro igualar o placar já na reta final do jogo. Mas só de ver um dos gols mais bonitos da história do Barradão, já valeu o ingresso. A reação da Raposa ficou em segundo plano tamanha a pintura do camisa 9.
Alerrandro, atualmente no CSKA de Moscou (RUS), foi o artilheiro do Brasileirão 2024 ao lado de Yuri Alberto, ambos com 15 gols, e se tornou peça fundamental na recuperação da equipe, que conseguiu escapar do rebaixamento nas rodadas finais da Série A.
Outro brasileiro no Puskás
Além de Alerrandro, o brasileiro Lucas Ribeiro, ex-atacante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, também foi indicado ao prêmio pelo gol marcado contra o Borussia Dortmund, durante o Mundial de Clubes desta temporada.
Assim como no ano passado, o vencedor será definido por uma divisão igualitária: 50% dos votos do público no site oficial da Fifa e 50% dos votos de um painel de Legends.
Confira a lista de indicados aos Puskás:
- Alerrandro (Vitória) - Vitória x Cruzeiro | 19 de agosto de 2024;
- Alessandro Deiola (Cagliari) - Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025;
- Pedro de la Vega (Seattle Sounders) - Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025;
- Santiago Montiel (Independiente) - Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025;
- Amr Nasser (Pharco) - Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025;
- Carlos Orrantía (Atlas) - Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025;
- Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundows) - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025;
- Declan Rice (Arsenal) - Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025;
- Rizky Ridho (Persija Jakarta) - Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025;
- Kévin Rodrigues (Kasımpasa) - Kasımpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025;
- Lamine Yamal (Barcelona ) - Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025.
