Uma bicicleta quase da meia-lua para encobrir o goleiro Cássio e acertar a gaveta. Foi assim o segundo gol do Vitória na partida contra o Cruzeiro, no Barradão, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão do ano passado. O autor da pintura foi Alerrandro, que já saiu do clube mas vai representar o Rubro-Negro mundialmente com a indicação ao prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada [assista abaixo].

O escolhido vai ser divulgado durante a cerimônia do The Best, organizada pela Fifa, ainda sem data confirmada.

Naquela noite de 19 de agosto, o Vitória abriu 2 a 0, justamente com esse golaço aos 28 minutos do primeiro tempo, e ainda deixou o Cruzeiro igualar o placar já na reta final do jogo. Mas só de ver um dos gols mais bonitos da história do Barradão, já valeu o ingresso. A reação da Raposa ficou em segundo plano tamanha a pintura do camisa 9.

Alerrandro, atualmente no CSKA de Moscou (RUS), foi o artilheiro do Brasileirão 2024 ao lado de Yuri Alberto, ambos com 15 gols, e se tornou peça fundamental na recuperação da equipe, que conseguiu escapar do rebaixamento nas rodadas finais da Série A.

Outro brasileiro no Puskás

Além de Alerrandro, o brasileiro Lucas Ribeiro, ex-atacante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, também foi indicado ao prêmio pelo gol marcado contra o Borussia Dortmund, durante o Mundial de Clubes desta temporada.

Assim como no ano passado, o vencedor será definido por uma divisão igualitária: 50% dos votos do público no site oficial da Fifa e 50% dos votos de um painel de Legends.

