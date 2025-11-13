Luciano Juba sequer estreou com a camisa da seleção brasileira, mas a torcida e a diretoria do Bahia já pensam no retorno do lateral-esquerdo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Conforme apurado pelo Lance!, o jogador vai voltar da França em um avião fretado que pertence à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A aeronave será mobilizada, principalmente, para o transporte do atacante Vitor Roque, único representante do Verdão na Seleção.

A tendência é que o embarque aconteça logo depois da partida entre Brasil e Tunísia, marcada para as 16h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília) no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Como Vitor Roque é o único atleta Palmeiras na seleção brasileira, há a possibilidade de outros jogadores que atuam no Brasil pegarem uma "carona" no avião de Leila, como Luciano Juba, Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Paulo Henrique (Vasco). Esses quatro últimos, porém, ainda não foram confirmados. Caso embarquem, eles, assim como Juba, serão levados para São Paulo, de onde seguirão suas rotas finais.

O Palmeiras sempre preza pela recuperação física dos atletas ainda durante o voo, com um profissional do departamento físico à bordo. Ainda não é possível saber se esse tratamento será dado aos atletas dos outros times.

Vale lembrar que o Palmeiras tentou agilizar essa logística de retorno porque entra em campo na noite da próxima quarta-feira, quando enfrenta o Vitória às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Bahia só joga às 18h de quinta-feira, contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, o que pode favorecer o retorno de Juba ao time de Rogério Ceni.

Quando Arias retorna ao Bahia?

Já o caso do lateral-direito Santiago Arias, convocado para a seleção da Colômbia, é um pouco diferente. Depois de enfrentar a Nova Zelândia, neste sábado, os colombianos têm compromisso com a Austrália às 22h do dia 18 de novembro, na próxima terça, em Nova York.

Por isso, o Bahia confirmou a chegada de Arias para quinta-feira de manhã, mesmo dia do jogo contra o Fortaleza, o que torna improvável a sua presença em campo. Cabe ao Tricolor tentar recuperar Gilberto, que sofreu um estiramento muscular, para ocupar a posição.