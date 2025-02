Bahia x The Strongest: jogo da Libertadores tem ingressos esgotados

A torcida do Bahia esgotou todos os ingressos disponíveis para o jogo de volta contra o The Strongest, pela segunda fase da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no estádio Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

Na ida, o placar foi 1 a 1 na Bolívia. Quem vencer avança para a terceira fase preliminar, a última antes da fase de grupos. Já em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A expectativa é de casa cheia, com possibilidade de quebra de recorde. O maior público da Arena Fonte Nova foi registrado em outubro de 2022, no empate por 1 a 1 entre Bahia e Guarani pela 37ª rodada da Série B daquele ano. Foram 48.464 pagantes e um público total de 48.866 pessoas.

continua após a publicidade

Além disso, essa é a primeira partida do clube pela Libertadores em Salvador após 36 anos.

Com esse impacto, a Polícia Militar da Bahia montou um forte esquema de segurança. O efetivo de 330 policiais será reforçado por agentes da Polícia Civil e outros 519 seguranças. Além disso, 50 brigadistas e sete ambulâncias estão disponíveis no estádio.

Os ingressos estão esgotados há nove dias, sendo que o check-in para os sócios foi aberto duas semanas atrás.

Um fator que anima os tricolores é boa fase da equipe comandada por Rogério Ceni. O Bahia soma sete vitórias e três empates nos 10 jogos que fez na temporada. Com o empate fora de casa, a equipe aposta no fator casa para se classificar.

continua após a publicidade

Rogério Ceni é técnico do Bahia desde setembro de 2023 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

➡️ Time de SC entrará na Justiça após árbitro anular gol depois do jogo

Bahia terá força máxima em campo na Libertadores

A tendência é que Rogério Ceni use todos os titulares poupados da vitória por 2 a 0 sobre o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, no último final de semana.

A única dúvida é na lateral esquerda, que pode ter Luciano Juba como titular ou a manutenção do argentino Santiago Mino, que é um zagueiro improvisado no setor. Já no ataque, o trio formado por Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez deve ser mantido.

Com isso, a provável escalação do Bahia é: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo (Luciano Juba); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.