Time de SC entrará na Justiça após árbitro anular gol depois do jogo

O Barra-SC vai entrar na Justiça Desportiva de Santa Catarina para impugnar a partida contra o Caravaggio, terminada em 0 a 0 no sábado (22), no estádio da Montanha. O clube teve um gol anulado após o apito final e foi eliminado na primeira fase do Campeonato Catarinense.

A partida caminhava para o empate sem gols quando, na última bola do jogo, o zagueiro Natan Costa, do Barra, subiu para o ataque e marcou de cabeça. Logo em seguida, o árbitro de Série A Bráulio da Silva Machado apitou o final do jogo. O resultado classificaria o time visitante para as quartas de final.

Contudo, após decretar o fim do jogo, o árbitro voltou atrás após ser avisado por um dos assistentes e anulou o gol por suposta falta de Natan no goleiro Arthur Vellasque, do Caravaggio. Os jogadores do Barra foram para cima do juiz depois do ocorrido, e o policiamento teve que entrar em campo. Na súmula, a partida terminou em 0 a 0.

De acordo com as regras determinadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro não pode alterar uma decisão de reinício de jogo após assumir um possível erro ou influência dos auxiliares. Essa medida só é válida com a presença do VAR, tecnologia que não tinha no jogo.

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (24), o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Kleber Lúcio Gil, afirmou que o procedimento do árbitro Bráulio da Silva Machado está dentro da regra.

- A regra deixa claro que o árbitro ao terminar a partida ou sair de campo de jogo não poderá rever sua decisão. A decisão foi tomada dentro do campo de jogo. O Bráulio teve um erro de procedimento gestual. Esse foi o grande problema. Faltou uma comunicação do árbitro de forma correta. O importante é que a regra seja preservada. O erro não supera a regra – avaliou.

Como ficou a tabela após lance polêmico?

Com o empate em 0 a 0, o Barra foi eliminado do torneio, ficando na 9ª posição, uma abaixo da zona de classificação para o mata-mata. Mesmo com o ponto conquistado, o Caravaggio ficou na 11ª colocação e foi rebaixado do torneio.

Em caso de vitória no jogo, o Barra ficaria entre os oito primeiros do campeonato e se classificaria para a segunda fase. O clube de Balneário Camboriú terminaria com 16 pontos e estacionaria na sétima colocação. O Marcílio Dias desceria para a oitava posição, e a equipe de Joinville estaria eliminada do torneio.

Gol anulado gera polêmica no Campeonato Catarinense (Foto: Tiago Winter/Barra FC)

Confira a nota oficial do Barra-SC, que entrará na Justiça

“O Barra Futebol Clube vem por meio desta nota informativa comunicar que entrará ainda hoje com o pedido de impugnação de partida na Justiça Desportiva de Santa Catarina, em razão dos fatos relativos à partida entre Caravaggio e Barra, válida pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense de Futebol, ocorrida em 22.02.2025.

A diretora jurídica do Clube, Dra. Keila Pereira, confirma que será protocolada hoje a medida jurídica cabível e informa que para representar o Clube perante os Tribunais Desportivos, contratou um corpo de advogados formado pelo Dr. Michel Asseff e a equipe de seu escritório, bem como pelos Drs. Eduardo Luz e Dr. Luciano Ramos de Fávere.

O Barra Futebol Clube agradece o apoio dos torcedores e parceiros, e se compromete a manter todos informados sobre o andamento do processo”.