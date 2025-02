Grêmio faz proposta por zagueiro de clube argentino em negociação difícil

O zagueiro colombiano Johan Romaña, que defende o San Lorenzo, da Argentina, recebeu uma proposta para ser o novo reforço do Grêmio. Mesmo após a contratação de Wagner Leonardo, comprado do Vitória, o Tricolor busca reforçar o setor.

A três dias do fechamento da janela de transferências, a tendência é que a negociação não avance por dois fatores que pesam contra a equipe gaúcha. O primeiro é que Romaña tem interesse em seguir na Argentina até a metade do ano e já conta com sondagens do futebol europeu.

O outro motivo é que a oferta do Grêmio não chegou nos valores imaginados pelo San Lorenzo, que deseja uma transação definitiva. Segundo o "Ge", o time argentino avalia o jogador em US$ 8 milhões, equivalente a R$ 48,2 milhões na cotação atual.

Além disso, na semana passada, Romaña reforçou o desejo de seguir no clube em entrevista ao "TyC Sports".

- Me apaixonei pelas pessoas e não queria ir embora assim depois de um ano tão desagradável quanto o anterior. Tinha a convicção e esperança que esse ano as coisas iriam melhorar. Estamos apenas começando, mas estamos convencidos de que algo de bom vai acontecer este ano - disse ele, que vive boa fase e espera uma convocação para a seleção colombiana.

Johan Romaña em ação pelo argentino San Lorenzo (Foto: Reprodução / Instagram)

Contratação para a defesa é prioridade no Grêmio

O presidente gremista Alberto Guerra já revelou que a ideia do clube é buscar mais um zagueiro, mas que o fator financeiro é crucial em qualquer nova chegada.

- Eu não vou confirmar nomes, mas acho que o Grêmio precisa de mais um zagueiro para compor esse elenco. A gente está atrás e se puder ser dentro dessa janela, ok. E se couber no nosso bolso, também - declarou Guerra em entrevista à "Rádio Gaúcha".

O entendimento é que o setor defensivo precisa de uma reformulação após a cirurgia no quadril de Kannemann, que deve retornar aos gramados em abril, e a aposentadoria de Pedro Geromel.

Wagner Leonardo e Jemerson formaram a dupla de zaga na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A expectativa é que eles sigam com a titularidade após o zagueiro Rodrigo Ely ter falhado na Copa do Brasil, em que o Grêmio passou pelo São Raimundo nos pênaltis.

Caso não consiga fechar uma contratação para a zaga até a próxima sexta-feira (28), a ideia é usar o período entre os dias 10 de março a 11 de abril, quando são permitidas negociações no mercado nacional.