Os torcedores alviverdes se revoltaram com estado do gramado da Arena Fonte Nova, estádio do Bahia, principalmente graças as lesões de dois jogadores titulares do Palmeiras. Em contato com o Lance!, a assessoria do estádio se pronunciou, alegando que "os principais indicadores permanecem dentro dos padrões".

continua após a publicidade

Torcedores do Palmeiras culpam grama por lesões

📱Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Dificuldades para manutenção do gramado

O gramado da Arena Fonte Nova é alvo de críticas recorrentes, especialmente no ano passado, quando até mesmo o técnico Rogério Ceni apontou publicamente os problemas na qualidade do campo. Embora tenha apresentado melhora considerável nesta temporada, o estádio ainda sofre com o desgaste natural causado pelo uso intenso, já que não é exclusivo do Bahia e por isso recebe outros eventos ao longo do ano.

Além disso, o Bahia é o time da Série A com o maior número de partidas disputadas em 2025 — já são 65 jogos —, o que inevitavelmente contribui para o comprometimento das condições do gramado.

continua após a publicidade

📱Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Assessoria do estádio se pronuncia:

Nota Técnica Gramado

Foi realizada uma intervenção de manutenção no gramado. Embora essa atividade tenha impactado temporariamente a coloração estética da cobertura vegetal, os principais indicadores técnicos de tração, compactação, resistência e umidade permanecem dentro dos padrões de conformidade estabelecidos.