Gramado da Arena Fonte Nova em Bahia x Palmeiras revolta torcedores
Dois jogadores do Palmeiras deixaram o jogo lesionados
Os torcedores alviverdes se revoltaram com estado do gramado da Arena Fonte Nova, estádio do Bahia, principalmente graças as lesões de dois jogadores titulares do Palmeiras. Em contato com o Lance!, a assessoria do estádio se pronunciou, alegando que "os principais indicadores permanecem dentro dos padrões".
Torcedores do Palmeiras culpam grama por lesões
Dificuldades para manutenção do gramado
O gramado da Arena Fonte Nova é alvo de críticas recorrentes, especialmente no ano passado, quando até mesmo o técnico Rogério Ceni apontou publicamente os problemas na qualidade do campo. Embora tenha apresentado melhora considerável nesta temporada, o estádio ainda sofre com o desgaste natural causado pelo uso intenso, já que não é exclusivo do Bahia e por isso recebe outros eventos ao longo do ano.
Além disso, o Bahia é o time da Série A com o maior número de partidas disputadas em 2025 — já são 65 jogos —, o que inevitavelmente contribui para o comprometimento das condições do gramado.
Assessoria do estádio se pronuncia:
Nota Técnica Gramado
Foi realizada uma intervenção de manutenção no gramado. Embora essa atividade tenha impactado temporariamente a coloração estética da cobertura vegetal, os principais indicadores técnicos de tração, compactação, resistência e umidade permanecem dentro dos padrões de conformidade estabelecidos.
