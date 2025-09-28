menu hamburguer
Gramado da Arena Fonte Nova em Bahia x Palmeiras revolta torcedores

Dois jogadores do Palmeiras deixaram o jogo lesionados

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
17:37
Gramado da Arena Fonte rouba cena de Bahia x Palmeiras
imagem cameraGramado da Arena Fonte rouba cena de Bahia x Palmeiras (Foto: Reprodução de @GabrielleeGomes/X)
Os torcedores alviverdes se revoltaram com estado do gramado da Arena Fonte Nova, estádio do Bahia, principalmente graças as lesões de dois jogadores titulares do Palmeiras. Em contato com o Lance!, a assessoria do estádio se pronunciou, alegando que "os principais indicadores permanecem dentro dos padrões".

Torcedores do Palmeiras culpam grama por lesões

Dificuldades para manutenção do gramado

O gramado da Arena Fonte Nova é alvo de críticas recorrentes, especialmente no ano passado, quando até mesmo o técnico Rogério Ceni apontou publicamente os problemas na qualidade do campo. Embora tenha apresentado melhora considerável nesta temporada, o estádio ainda sofre com o desgaste natural causado pelo uso intenso, já que não é exclusivo do Bahia e por isso recebe outros eventos ao longo do ano.

Além disso, o Bahia é o time da Série A com o maior número de partidas disputadas em 2025 — já são 65 jogos —, o que inevitavelmente contribui para o comprometimento das condições do gramado.

Assessoria do estádio se pronuncia:

Nota Técnica Gramado
Foi realizada uma intervenção de manutenção no gramado. Embora essa atividade tenha impactado temporariamente a coloração estética da cobertura vegetal, os principais indicadores técnicos de tração, compactação, resistência e umidade permanecem dentro dos padrões de conformidade estabelecidos.

Kayky em ação contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
