Khellven comemora início positivo no Palmeiras e cita ‘lado humano’ de Abel Ferreira com elenco
Em entrevista exclusiva ao Lance!, lateral-direito revela como tem sido suas primeiras semanas no clube
Khellven está há quase dois meses no Palmeiras, já que chegou na última janela de transferências para disputar vaga na lateral direita com Giay. Apesar do pouco tempo de casa, o jogador de 24 anos, que veio do CSKA, da Rússia, não pareceu sentir a pressão em atuar em uma das principais equipes sul-americanas e já recebe o status de titular na equipe comandada de Abel Ferreira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador contou um pouco do início da nova experiência.
- Início de muito trabalho, intensidade e jogos decisivos. Cheguei em um momento crucial da temporada, aos poucos as competições estão se afunilando e está todo mundo empenhado em buscar os melhores resultados. E ao mesmo tempo vejo um clima muito leve e descontraído, o que é muito positivo e facilita bastante - contou o jogador ao Lance!.
Segundo Khellven, apesar do pouco tempo no Palmeiras, a estrutura oferecida pelo clube aliada a um ótimo relacionamento com elenco e comissão técnica, estão sendo cruciais neste bom momento individual e coletivo para um futebol de alto nível, que reflete diretamente na disputa das competições.
- Tem sido um início muito positivo e estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo na minha vida. O Palmeiras é um grande clube, com uma estrutura impecável e todos aqui estão na mesma direção, em sintonia. Fui abraçado pelo elenco, venho recebendo muito apoio da comissão também, e são coisas que tem facilitado bastante na adaptação e, naturalmente, conseguimos desempenhar em alto nível dentro de campo. Tenho recebido as minhas oportunidades e vou dar o máximo para entregar o melhor vestindo essa camisa - afirmou Khellven.
Relação de Khellven com Abel Ferreira no Palmeiras
O estilo de liderança do técnico Abel Ferreira com o grupo é algo que faz toda diferença para que o Palmeiras seja vencedor e consiga sair de situações e momentos complicados. Khellven afirma aprender muito com o português e com a "sede" que o treinador tem por vencer e empilhar taças com o time.
- O Abel é muito bom no que ele faz e aos poucos eu venho entendendo na prática tudo o que ele tem construído aqui no Palmeiras. É um cara extremamente vitorioso e com muita sede em conquistar cada vez mais títulos pelo clube. Uma história muito bonita e admirada por todos nós atletas, que somos 100% abraçados pelo Abel e a comissão. Uma pessoa que tem um lado humano que faz muita diferença, e eu particularmente tenho aprendido bastante e sei que ainda tenho uma margem muito grande para absorver e continuar ajudando os meus companheiros - finalizou o lateral-direito.
Até o momento, o camisa 12 do Verdão disputou oito partidas, sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro e três pela Libertadores. A negociação pelo jogador foi fechada por 5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 32 milhões).
