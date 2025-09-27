Palmeiras sobe tom contra Flamengo por imbróglio com a Libra: ‘Prepotente’

O Palmeiras emitiu um comunicado oficial repudiando a conduta do Flamengo pela atuação no bloqueio dos pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra.

O clube carioca entrou com uma ação judicial e, após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu travar o repasse de R$ 77 milhões referentes a porcentagem dos ganhos com o pay-per-view aos clubes que fazem parte do grupo (Flamengo, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque).

No comunicado, o Palmeiras classificou a ação do Flamengo como contraditória e prepotente. O clube paulista afirma que o valor seria benéfico para os integrantes do clube, incluindo a equipe carioca, e compreende que o repasse contribuiria para o crescimento coletivo do futebol brasileiro.

Por meio da nota, a diretoria do Palmeiras relembrou um episódio em que o Flamengo se recusou a assinar um manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos.

Clube paulista subiu o tom em

Veja a nota do Palmeiras na íntegra

"A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo, que, por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas do contrato firmado entre a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo sobre os ganhos com o pay-per-view.

Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais.

Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema; afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro.

A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos.

Clube brasileiro com mais títulos nacionais, o Palmeiras trabalha pela construção de um futuro sustentável para todos. Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro logo perceberá as reais intenções por trás das ações do Flamengo – inclusive concluindo que os prejudicados pela liminar foram, na verdade, os demais clubes da Libra – e restabelecerá a legalidade do acordo vigente entre o grupo e a TV Globo, de modo a preservar o espírito de cooperação que deve nortear o esporte."

Flamengo se defende

O acordo entre o Rubro-Negro e a Libra foi assinado pelo ex-presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, que deixou o poder em 2024. A atual diretoria, presidida por BAP, discorda da maneira que a entidade dividir as verbas de acordo com a audiência das transmissões.

O contrato da Libra com a Globo prevê a seguinte distribuição: 40% de maneira igualitária para todos os clubes da Série A; 30% de acordo com os resultados esportivos; e os outros 30% conforme a audiência, ponto de discordância do Flamengo.