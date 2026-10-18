Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão, em um duelo entre duas equipes que vêm mantendo regularidade na parte de cima da tabela nas últimas temporadas. Quinto colocado, com 49 pontos, o Esquadrão de Aço recebe o líder e atual campeão, que soma 64, em busca de mais um resultado importante na briga por uma vaga na Libertadores.

Desde 2024, o Bahia esteve entre os oito primeiros colocados em 98 rodadas do Brasileirão, marca superada apenas por Flamengo, com 101, e Palmeiras, com 100. O Tricolor também sustenta uma sequência de 63 rodadas consecutivas no G-8, consolidando sua presença entre as principais equipes do país. A frequência na parte de cima da tabela reflete a continuidade de um trabalho que vem elevando o patamar competitivo do clube nas últimas temporadas.

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A evolução aparece também nos resultados. Em 2024, o Bahia terminou o Brasileirão na oitava colocação, com 53 pontos, estabelecendo sua melhor campanha na era dos pontos corridos até então e garantindo o retorno à Libertadores após 35 anos. Na temporada seguinte, o Esquadrão superou a própria marca, somou 60 pontos e terminou em sétimo lugar, conquistando a classificação para o torneio continental pelo segundo ano consecutivo, feito inédito na história do clube.

Um dos jogadores que acompanham essa trajetória é o volante Jean Lucas. Desde que chegou ao Esquadrão, em 2024, o meio-campista disputou 96 das 106 partidas possíveis do Bahia na Série A e se consolidou como peça importante da equipe comandada por Rogério Ceni. Em 2025, o bom desempenho também lhe rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti, encerrando um jejum de 34 anos sem um jogador do Bahia representar o país. Revelado pelo Flamengo, Jean defendeu o clube carioca entre 2018 e 2019, período em que disputou 27 partidas.

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O Bahia tem uma referência recente para o confronto: na última vez em que as equipes se enfrentaram na Fonte Nova, em outubro de 2025, o Esquadrão venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Willian José, pela 27ª rodada. O resultado tirou a equipe carioca da liderança do Brasileirão, ultrapassada pelo Palmeiras na ocasião, que também disputa as primeiras posições nesta temporada.