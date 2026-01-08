Bahia anuncia banco como novo patrocinador; confira
Tricolor ganha reforço nos bastidores; contrato com o banco vai até 2028
- Matéria
- Mais Notícias
Reforço. O Bahia anunciou, nesta quinta-feira, o Banco Bmg como seu novo patrocinador oficial. O acordo tem validade até o final de 2028 e prevê a exposição da logomarca da instituição financeira na parte superior das costas da camisa do clube a partir deste mês. A equipe na Copa São Paulo de Juniores e a apresentação de Cristian Oliveira já foram com a novidade no uniforme.
Flamengo anuncia transmissões internacionais gratuitas no YouTube
Lance! Biz
IA na Copa do Mundo: Fifa e patrocinadora apresentam inovações
Lance! Biz
Cerveja volta a patrocinar o Campeonato Paulista; acordo inclui transmissões da CazéTV
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Além da propriedade de camisa, o contrato inclui ações de engajamento com a torcida e o lançamento de um produto financeiro exclusivo - já anunciado nas redes sociais do clube. Também estão previstas ações promocionais e campanhas com foco em experiências voltadas aos torcedores.
- A parceria com o Esporte Clube Bahia SAF é um movimento estratégico que une propósito, visibilidade e conexão. Ao associar a marca Bmg a um clube de identidade tão forte e a uma torcida apaixonada, consolidamos nossa presença no universo do patrocínio esportivos de forma genuína - afirma Bruno Capelin, diretor de marketing do banco.
Já o Bahia destacou o impacto comercial do acordo dentro do projeto esportivo do clube.
- (A parceria) Representa mais um passo estratégico no fortalecimento comercial do Bahia, evidenciando a confiança de uma das principais instituições financeiras do país no projeto esportivo do Clube - celebrou Rafael Soares, diretor de marketing do clube, que completou:
- O acordo reforça o crescimento da marca tricolor, impulsionado por alcance nacional, resultados esportivos e uma torcida altamente engajada. Com isso, o Esquadrão se consolida, cada vez mais, como uma das principais referências de visibilidade e conexão do futebol brasileiro.
No país
Com o novo contrato, o Bahia se junta ao portfólio de clubes patrocinados pelo banco. Vasco, Atlético-MG e Corinthians são outros.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias