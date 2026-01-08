menu hamburguer
Bahia anuncia banco como novo patrocinador; confira

Tricolor ganha reforço nos bastidores; contrato com o banco vai até 2028

Dia 08/01/2026
20:08
Jogadores do Bahia comemoram título da Copa do Nordeste (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)
imagem cameraNesta temporada, o Bahia vai disputar novamente a Copa Libertadores da América
  • Matéria
  • Mais Notícias

Reforço. O Bahia anunciou, nesta quinta-feira, o Banco Bmg como seu novo patrocinador oficial. O acordo tem validade até o final de 2028 e prevê a exposição da logomarca da instituição financeira na parte superior das costas da camisa do clube a partir deste mês. A equipe na Copa São Paulo de Juniores e a apresentação de Cristian Oliveira já foram com a novidade no uniforme.

Além da propriedade de camisa, o contrato inclui ações de engajamento com a torcida e o lançamento de um produto financeiro exclusivo - já anunciado nas redes sociais do clube. Também estão previstas ações promocionais e campanhas com foco em experiências voltadas aos torcedores.

- A parceria com o Esporte Clube Bahia SAF é um movimento estratégico que une propósito, visibilidade e conexão. Ao associar a marca Bmg a um clube de identidade tão forte e a uma torcida apaixonada, consolidamos nossa presença no universo do patrocínio esportivos de forma genuína - afirma Bruno Capelin, diretor de marketing do banco.

Já o Bahia destacou o impacto comercial do acordo dentro do projeto esportivo do clube.

- (A parceria) Representa mais um passo estratégico no fortalecimento comercial do Bahia, evidenciando a confiança de uma das principais instituições financeiras do país no projeto esportivo do Clube - celebrou Rafael Soares, diretor de marketing do clube, que completou:

- O acordo reforça o crescimento da marca tricolor, impulsionado por alcance nacional, resultados esportivos e uma torcida altamente engajada. Com isso, o Esquadrão se consolida, cada vez mais, como uma das principais referências de visibilidade e conexão do futebol brasileiro.

No país

Com o novo contrato, o Bahia se junta ao portfólio de clubes patrocinados pelo banco. Vasco, Atlético-MG e Corinthians são outros.

Jogadores do Bahia celebram gol sobre o Sport na Arena Fonte Nova
Bahia anuncia banco como novo patrocinador; confira (Foto: William Malta França / Photo Premium /Gazeta Press)

